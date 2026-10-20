Advogado é espancado por integrantes de torcida organizada após deixar grupo e se recusar entregar camisa

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Wendel de Novais
Publicado em 20 de outubro de 2026 às 08:17
Um advogado de 39 anos denunciou ter sido espancado por integrantes de uma torcida organizada do Vasco, em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. A agressão foi registrada em vídeo, que mostra o homem sendo atacado por um grupo mesmo depois de cair no chão. Segundo Rafael Vieira da Costa, três torcedores participaram diretamente do espancamento, segundo o g1 Rio de Janeiro.
O caso aconteceu na madrugada de quarta-feira (14), na Rua Porto Alegre, no bairro Palmeiras. De acordo com o advogado, cerca de 15 integrantes da torcida se aproximaram dele após uma partida do Vasco. Rafael havia assistido ao jogo em um bar na Avenida Vitor Rocha e, depois, seguiu para o local onde ocorreram as agressões.
Advogado foi espancado por torcedores organizados
Ele contou que estava acompanhado de duas amigas, enquanto um amigo que havia ido com ele já tinha deixado o local. Nesse momento, um dos homens teria exigido que Rafael tirasse a camisa da 20ª Família Força Jovem Vasco, sob a justificativa de que ele não fazia mais parte do grupo, do qual afirma ter sido integrante por 14 anos. O advogado também relatou ter sido ameaçado por causa de desentendimentos anteriores.
Durante o ataque, Rafael sofreu um hematoma no olho direito, perdeu um dente e levou um chute na cabeça. Segundo ele, uma amiga contou que ele ficou desacordado por aproximadamente cinco minutos e continuou recebendo golpes mesmo sem consciência. “Eu só lembro que eu acordei aqui na minha cama. Espero que os fatos sejam apurados e que os responsáveis sejam identificados e punidos”, declarou.
O advogado procurou atendimento médico e registrou a ocorrência no domingo (18), na 126ª Delegacia de Polícia. Ele defende que o caso seja investigado como tentativa de homicídio, alegando que os golpes na cabeça continuaram depois que perdeu a consciência. Inicialmente, porém, a ocorrência foi registrada como lesão corporal. Rafael realizou exame de corpo de delito na segunda-feira (19) e informou à polícia que demorou a buscar atendimento por sentir vergonha do episódio.
No registro policial, Rafael apontou um dos suspeitos como líder da 20ª Família Força Jovem Vasco. Os outros dois homens que ele identifica como participantes das agressões não foram identificados no boletim. A Polícia Civil informou que faz buscas e analisa imagens para tentar reconhecer os envolvidos e esclarecer as circunstâncias do ataque.