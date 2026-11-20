VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Advogado e lutador de jiu-jítsu é preso suspeito de torturar e manter atriz em cárcere privado: 'achei que ia morrer'

Atriz de 36 anos afirmou que sofreu golpes de estrangulamento, foi impedida de deixar o apartamento e chegou a desmaiar quatro vezes. Suspeito também é investigado por episódios anteriores de violência contra mulheres

Perla Ribeiro

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 07:30

Advogado e lutador de jiu-jítsu é preso suspeito de torturar e manter atriz em cárcere privado Crédito: Reprodução

“Fiquei muito machucada e num momento achei que ia morrer.” O relato é da atriz Camila Jeronymo, de 36 anos, que acusa o namorado, o advogado e lutador de jiu-jítsu Vander Gaeta, de 47, de agressões físicas, ameaças e cárcere privado dentro do apartamento dela, na Zona Sul de São Paulo. O homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar na madrugada desta quinta-feira (19). As informações são do g1 SP.

Gaeta foi indiciado pela Polícia Civil por tortura, lesão corporal, violência doméstica, ameaça, sequestro e cárcere privado. A defesa informou que ainda busca informações na delegacia para se posicionar sobre o caso. A ocorrência foi registrada depois que vizinhas da atriz acionaram a Polícia Militar pelo telefone 190. Os agentes foram até o condomínio na Avenida Santo Amaro, na Vila Nova Conceição, e subiram ao 19º andar, onde Camila mora. Ao abrir a porta, a mulher saiu às pressas, assustada e com marcas de agressão pelo corpo.

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Segundo os policiais, Vander estava escondido em um dos cômodos e se entregou. Ele apresentava sinais de alteração e possível consumo de drogas, conforme o relato da equipe. Como não ofereceu resistência, não foi algemado. Em depoimento, Camila contou que conheceu o advogado em 23 de outubro e que os dois começaram a namorar no mesmo dia. Segundo a atriz, as agressões ocorreram entre a noite de quarta-feira (18) e a madrugada de quinta, depois que o companheiro teria consumido drogas e perdido dinheiro em apostas on-line.

De acordo com o relato prestado à polícia, os ataques começaram por volta das 18h57 e duraram cerca de sete horas. A atriz afirmou que tentou sair do apartamento, mas foi impedida pelo namorado, que bloqueou a passagem, tomou seus celulares e a manteve trancada em um quarto.

Camila relatou que Vander, descrito por ela como lutador e faixa-preta de jiu-jítsu, aplicou repetidamente o golpe conhecido como “mata-leão”, que imobiliza o pescoço. Segundo o depoimento, ela desmaiou quatro vezes. Em uma das ocasiões, afirmou ter sido imobilizada pelas pernas e pelo pescoço até perder o controle da bexiga.

A atriz também disse que foi jogada diversas vezes no chão e sobre a cama, recebeu chutes e tapas, sofreu puxões de cabelo e torção no braço, além de ter a cabeça batida contra uma parede e contra azulejos. Segundo ela, o namorado ainda ameaçou quebrar seus dentes.

O boletim de ocorrência registra outra ameaça atribuída ao investigado. Conforme o relato da vítima, ele teria olhado nos olhos dela e dito: “Você só está viva agora porque eu estou deixando, mas se eu resolver te matar, eu que vou te matar”. Camila afirmou ainda que Vander pegou seus telefones, exigiu as senhas e acessou conversas pessoais e profissionais. Ao perceber que ela havia apagado o aplicativo WhatsApp, ele teria dado um tapa no rosto da atriz.

Atriz diz que foi obrigada a fazer transferências por Pix

Além das agressões, Camila relatou que foi ameaçada e obrigada a realizar transferências bancárias para custear apostas on-line do namorado. Segundo o depoimento, ela transferiu R$ 950 às 20h25 e outros R$ 300 por volta das 23h. A atriz afirmou que terminou a noite com apenas R$ 0,37 na conta.

O delegado responsável pelo caso, porém, não enquadrou a conduta como extorsão neste momento. De acordo com o boletim, existem divergências entre os horários e os valores informados pela vítima e os comprovantes bancários apresentados. A questão deverá ser aprofundada durante a investigação.

Os policiais militares relataram ter encontrado sinais de luta no apartamento, com móveis fora do lugar e danos no imóvel que seriam compatíveis com a versão apresentada pela atriz. Levado à delegacia, Vander negou as acusações. Em depoimento, afirmou que a companheira estava alterada e que apenas a conteve fisicamente para evitar ser agredido. Também negou ter consumido cocaína naquele dia ou aplicado golpes de jiu-jítsu. Sobre os valores recebidos por Pix, disse que seriam reembolsos de despesas feitas em favor da atriz.

O caso foi registrado na 3ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) Oeste. Até a última atualização da ocorrência, o advogado permanecia preso em flagrante. A Polícia Civil pediu à Justiça a conversão da prisão em preventiva e a concessão de medidas protetivas para Camila.

Ex-companheiras também registraram denúncias

O boletim de ocorrência menciona registros anteriores de violência atribuídos ao advogado. Em 18 de setembro deste ano, a ex-esposa procurou a polícia e relatou tapas, chutes e agressões psicológicas. Ela obteve medidas protetivas no dia seguinte, mas as determinações foram revogadas em 5 de outubro, após a retomada do relacionamento.

Dias depois, em 17 de outubro, a mesma mulher voltou a registrar ocorrência. Dessa vez, relatou socos na cabeça, tentativa de sufocamento e ameaças. Novas medidas protetivas foram concedidas em 19 de outubro. O documento também cita uma ocorrência de 2015, quando outra mulher relatou ter sido ameaçada de morte pelo advogado.

No pedido de prisão preventiva, o delegado destacou que o relacionamento entre Vander e Camila começou seis dias depois das agressões relatadas pela ex-companheira em outubro. Para a investigação, o suspeito teria repetido contra a atriz comportamentos semelhantes, incluindo episódios de estrangulamento. Até a última atualização, a Justiça ainda não havia se manifestado sobre o pedido de prisão preventiva.

Defesa diz que ainda busca informações

Em nota, os advogados Gustavo Bonelli e Rogério Duartte afirmaram que ainda não tiveram acesso a informações suficientes para comentar as acusações. “Estamos indo à delegacia para obter maiores informações sobre o caso. Até o momento, não temos informações claras sobre o acontecido. A defesa irá se manifestar após ter acesso às informações que nos permitam opinar sobre o acontecido”, diz o comunicado.