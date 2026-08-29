VIOLÊNCIA

Advogado é morto a tiros após ser retirado à força de imobiliária

Rafael Mello, de 45 anos, foi levado para fora de uma imobiliária antes de ser baleado

Carol Neves

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 13:27

Advogado Rafael Mello foi executado Crédito: Reprodução

O advogado Rafael Henrique Silva de Mello, de 45 anos, foi assassinado a tiros após marcar uma reunião profissional com pessoas que teriam se apresentado como clientes, em Campinas, no interior de São Paulo.

O encontro aconteceu em uma imobiliária no Jardim Marisa. Segundo a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Campinas, as informações preliminares da investigação apontam que os próprios autores do crime teriam marcado a reunião com o advogado, segundo a Record.

Dois homens chegaram ao estabelecimento em uma motocicleta e entraram usando capacetes. Imagens de câmeras de segurança mostram Rafael sendo retirado do imóvel à força, com empurrões, até a área externa. Já na calçada, ele foi atingido pelos disparos.

Advogado é retirado de imobiliária e morto a tiros 1 de 3

Rafael morreu ainda no local. Depois do crime, os dois homens deixaram a região na motocicleta e, até a última atualização sobre o caso, não haviam sido localizados.

Em nota, a OAB classificou o assassinato como uma "afronta ao pleno exercício da advocacia e à própria sociedade". A entidade informou que acompanha o caso junto à Polícia Civil e defendeu uma investigação "célere e rigorosa" para identificar e prender os envolvidos.

Quem era Rafael Mello

Rafael atuava como advogado havia mais de cinco anos e mantinha um escritório próprio em Campinas. De acordo com seu site profissional, era especializado em Direito de Família e Direito do Consumidor, além de possuir experiência na área de Direito Civil. Ele também tinha formação como mediador e conciliador.

Na OAB Campinas, Rafael participava de três comissões: Direito Civil, Direito das Famílias e Sucessões e Ação Social.