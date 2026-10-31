BRASIL

Advogado envolvido em briga judicial com Richarlison tem mais cinco propriedades em ilhas no Rio de Janeiro

Levantamento em registros da SPU e cartórios identificou imóveis vinculados a duas empresas ligadas ao advogado

Wendel de Novais

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 15:01

Wiler Tomaz é dono de diversas propriedades em ilhas Crédito: Reprodução

O advogado Willer Tomaz possui outras cinco propriedades em ilhas de Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro, além do imóvel que está no centro de uma disputa com o jogador Richarlison. Ele é investigado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), ao lado do senador Flávio Bolsonaro (PL), por suspeitas de lavagem de dinheiro. As informações são do g1.

O levantamento, realizado a partir de dados dos sistemas da SPU e de registros em cartório, identificou cinco propriedades vinculadas a empresas de Tomaz. Quatro ficam na Ilha Comprida: terrenos de 175,2 mil m², 32,8 mil m² e 181,8 mil m², adquiridos em setembro de 2021 pela WT Administração de Imóveis e Bens, com valores patrimoniais registrados de R$ 5,7 milhões, R$ 2,1 milhões e R$ 6 milhões, respectivamente.

A quarta propriedade, também na Ilha Comprida, tem 2,1 mil m² e foi comprada pela mesma empresa em julho de 2022, por valor patrimonial registrado de R$ 2,9 milhões. É o imóvel disputado com Richarlison. A quinta fica na Ilha do José André, em um terreno de 57,3 mil m², adquirido em 2008 pela Friponor Brasil Turismo, Empreendimentos e Participações, com valor patrimonial registrado de R$ 23,7 milhões.

Mansão de Richarlison, o 'Pombo' 1 de 21

Quatro das propriedades foram adquiridas entre 2021 e 2022, período em que Flávio apresentou ao Senado um projeto de lei para incentivar empreendimentos em Angra dos Reis. A proposta prevê a municipalização de unidades de conservação federais e estaduais, o que permitiria flexibilizar as regras para a exploração econômica dessas áreas.

Na mesma época, o senador também relatou a chamada PEC das Praias, que propõe mudanças nas regras de propriedade de ilhas marítimas atualmente pertencentes à União. Os dois projetos seguem em tramitação no Congresso Nacional. As iniciativas para ampliar a exploração turística da Costa Verde, no entanto, começaram antes. Em 2019, Jair Bolsonaro pretendia transformar Angra na “nova Cancún”.