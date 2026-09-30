PARANÁ

Advogado morre após estrutura de quadra de tênis desabar durante temporal

Rafael Marchiani Paião, 42 anos, foi atingido no Harmonia Clube de Campo; rajadas de vento chegaram a 102 km/h

Mariana Rios

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 12:44

Rafael Marchiani Paião, 42 anos, morreu atingindo por parte da estrutura de uma quadra de tênis durante temporal no Paraná Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O advogado Rafael Marchiani Paião, de 42 anos, morreu após ser atingido pelo desabamento de parte da estrutura de uma quadra de tênis durante um temporal, na tarde desta terça-feira (29), em Umuarama, noroeste do Paraná. O acidente aconteceu no Harmonia Clube de Campo. Outro homem que estava no local ficou ferido e foi levado para um hospital da cidade.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as rajadas de vento chegaram a 102 km/h em Umuarama. O temporal também provocou destelhamentos e quedas de árvores na cidade.

Paião estava na quadra quando parte da estrutura desabou. O Corpo de Bombeiros retirou outros sócios que estavam no clube, sem registro de novos feridos. A diretoria do Harmonia Clube de Campo lamentou a morte do advogado e informou que o estabelecimento ficará fechado nesta quarta-feira (30).

O Paraná estava sob alerta para tempestades devido à passagem de uma frente fria associada à formação de um ciclone extratropical entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul. A previsão indicava chuva intensa, trovoadas e rajadas de vento no estado.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) havia emitido alerta laranja para os 399 municípios do Paraná. O aviso, inicialmente válido até a noite de terça-feira (29), foi estendido até esta quarta-feira (30).