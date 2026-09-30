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Advogado morre após estrutura de quadra de tênis desabar durante temporal

Rafael Marchiani Paião, 42 anos, foi atingido no Harmonia Clube de Campo; rajadas de vento chegaram a 102 km/h

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 12:44

O advogado Rafael Marchiani Paião, de 42 anos, morreu ao ser atingindo por parte da estrutura de uma quadra de tênis durante temporal no Paraná
Rafael Marchiani Paião, 42 anos, morreu atingindo por parte da estrutura de uma quadra de tênis durante temporal no Paraná Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O advogado Rafael Marchiani Paião, de 42 anos, morreu após ser atingido pelo desabamento de parte da estrutura de uma quadra de tênis durante um temporal, na tarde desta terça-feira (29), em Umuarama, noroeste do Paraná. O acidente aconteceu no Harmonia Clube de Campo. Outro homem que estava no local ficou ferido e foi levado para um hospital da cidade. 

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as rajadas de vento chegaram a 102 km/h em Umuarama. O temporal também provocou destelhamentos e quedas de árvores na cidade.

Paião estava na quadra quando parte da estrutura desabou. O Corpo de Bombeiros retirou outros sócios que estavam no clube, sem registro de novos feridos. A diretoria do Harmonia Clube de Campo lamentou a morte do advogado e informou que o estabelecimento ficará fechado nesta quarta-feira (30).

O Paraná estava sob alerta para tempestades devido à passagem de uma frente fria associada à formação de um ciclone extratropical entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul. A previsão indicava chuva intensa, trovoadas e rajadas de vento no estado.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) havia emitido alerta laranja para os 399 municípios do Paraná. O aviso, inicialmente válido até a noite de terça-feira (29), foi estendido até esta quarta-feira (30).

A frente fria e a formação do ciclone também mantêm a previsão de tempo chuvoso em Santa Catarina e no noroeste e norte do Rio Grande do Sul. No estado gaúcho, há ainda previsão de elevação do nível do Guaíba.

Tags:

Temporal Parana Ciclone

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