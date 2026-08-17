CRIME

Advogado preso, traição e marido cúmplice: a investigação sobre a PM suspeita de matar colega do próprio batalhão

Soldado foi encontrado carbonizado dentro de um carro na Grande Fortaleza;

Wendel de Novais

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 08:19

Júlia Natália é suspeita da morte do colega Raphael Sampaio Crédito: Reprodução

A morte do soldado Raphael Sampaio da Silva, de 27 anos, ganhou novos desdobramentos ao longo da semana. O policial militar foi encontrado morto e com o corpo carbonizado dentro de um carro incendiado na manhã de terça-feira (11), entre Fortaleza e Itaitinga. Desde então, duas pessoas foram presas por suspeita de envolvimento no caso e até o advogado de uma delas acabou detido.

Segundo o g1 Ceará, a PM Júlia Natália Girão Gomes, que trabalhava no mesmo batalhão de Raphael, foi presa na terça-feira por suspeita de participação no homicídio. No mesmo dia, o marido dela, Antoneudo Ribeiro Lima Júnior, também foi detido, inicialmente por posse de munições e documentos falsos. A investigação ainda tenta esclarecer qual teria sido a participação de cada um na morte do soldado.

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O caso ganhou outro capítulo na sexta-feira (14), quando o advogado Walmir Medeiros, responsável pela defesa de Júlia, foi detido após ser acusado de tentar entregar um celular à policial. Em entrevista à TV Verdes Mares, ele negou ter levado um aparelho para a cliente. Segundo sua versão, o telefone era dele e ficou sobre uma mesa quando precisou deixar a sala onde conversava com Júlia. O advogado afirmou que, durante sua ausência, a policial pegou o aparelho e ligou para a própria sogra. Ele disse ter retornado cerca de oito minutos depois e encontrado a cliente ao telefone.

A motivação do assassinato ainda não foi apresentada oficialmente pela polícia. A família de Raphael, porém, relatou que o soldado mantinha um relacionamento extraconjugal com Júlia. Segundo os parentes, a relação entre os dois teria começado pelo menos em março deste ano. Na época, Raphael teria mostrado aos familiares fotos da policial, que também fazia parte de sua equipe.