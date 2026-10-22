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Advogado recebe R$ 10,5 mil de ação, demora 2 anos para repassar dinheiro e é condenado

Profissional terá de pagar R$ 8 mil por danos morais e restituir valores a cliente após deixar de prestar contas

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 08:35

Justiça
Justiça Crédito: Shutterstock

A 2ª Vara Cível da comarca de Joinville, em Santa Catarina, condenou um advogado a pagar R$ 8 mil por danos morais e a restituir valores a um cliente após receber dinheiro decorrente de uma ação judicial, deixar de prestar contas e demorar cerca de dois anos e meio para repassar parte da quantia. A decisão, divulgada na terça-feira (20), reconheceu o descumprimento dos deveres de informação e de prestação de contas inerentes à relação entre advogado e cliente.

Em outubro de 2020, o cliente contratou o profissional para ajuizar uma ação contra uma instituição de ensino. O pedido foi acolhido em primeira instância, e a decisão foi confirmada pela Turma Recursal. Em janeiro de 2022, o advogado celebrou um acordo com a parte contrária, que previa o pagamento de R$ 10,5 mil. O dinheiro foi depositado na conta pessoal do profissional em fevereiro daquele ano.

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Segundo os autos, o cliente não foi informado sobre o resultado da ação nem sobre o acordo. Ao procurar informações sobre o processo, ouviu que a demanda ainda estava em andamento. Em 2024, recebeu a informação de que o dinheiro estaria bloqueado pela Justiça em razão de um suposto novo recurso.

Somente em agosto de 2024, após insistir em obter esclarecimentos, o cliente recebeu R$ 8.235,72. O valor correspondia a 70% da quantia atualizada, pois o advogado reteve os outros 30% a título de honorários. O cliente alegou que não havia sido combinado um percentual específico e que o profissional havia informado que não cobraria pelo serviço.

Na contestação, o advogado sustentou que havia um acordo verbal de honorários condicionado ao êxito da ação e defendeu a legalidade da retenção de 30%. Também argumentou que não havia provas de intenção de causar prejuízo e negou a ocorrência de danos morais. Como alternativa, pediu que os honorários fossem fixados judicialmente.

Ao analisar as provas, a juíza concluiu que havia um acordo para o pagamento de honorários condicionado ao êxito da ação, mas sem definição do percentual. Por isso, considerou que o advogado tinha direito à remuneração, mas não poderia estabelecer unilateralmente o valor a ser descontado.

Levando em conta a natureza da causa e o trabalho efetivamente realizado, a magistrada fixou os honorários em 20% da quantia recebida, o equivalente a R$ 2.100 na data do depósito. A decisão também determinou a incidência de juros e correção monetária sobre os valores devidos, em razão da demora no repasse.

Para a juíza, a conduta ultrapassou o mero atraso no pagamento de uma dívida. O advogado deixou de informar o cliente sobre o encerramento da ação e o recebimento do dinheiro, além de manter a quantia sob seu poder por cerca de 30 meses. A magistrada ressaltou que a consulta pública aos autos não substitui o dever do profissional de manter o cliente informado sobre o processo e de prestar contas dos valores recebidos em seu nome.

A decisão destacou que o problema não foi a celebração do acordo, autorizada pela procuração, mas a falta de informação, a retenção dos valores e as informações inverídicas prestadas posteriormente.

A indenização por danos morais foi fixada em R$ 8 mil, considerando a gravidade da conduta e o período em que o cliente ficou privado dos recursos. O advogado também deverá pagar a diferença devida, calculada sobre o crédito do cliente de R$ 8.400, com juros, correção monetária e abatimento da quantia já repassada.

A sentença determinou ainda que os fatos sejam comunicados à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a quem cabe avaliar eventual infração disciplinar.

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