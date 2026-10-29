Aécio Neves critica Flávio após saída do Brasil e carta golpista: 'Comportamento incompreensível'

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Carol Neves
Publicado em 29 de outubro de 2026 às 07:43
A decisão de Flávio Bolsonaro (PL) de deixar o Brasil após perder a eleição presidencial foi alvo de críticas de Aécio Neves nesta quarta-feira (28). O presidente nacional do PSDB e deputado federal classificou o comportamento do senador como “incompreensível” e afirmou que a oposição deve atuar dentro do país, respeitando as instituições e a escolha dos eleitores.
A manifestação ocorreu após Flávio divulgar, já no exterior, uma carta de teor golpista em que contesta o resultado da votação e anuncia a intenção de liderar a oposição brasileira à distância. Derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que recebeu 51,79% dos votos válidos contra seus 48,21%, o senador fez acusações de fraude eleitoral sem apresentar provas.
“É incompreensível o comportamento do candidato derrotado à Presidência da República. O exercício da oposição numa democracia é tão relevante quanto o exercício dos próprios governos. E ele deve se dar em território nacional, fiscalizando os atos do governo e cobrando os compromissos por ele assumidos com a população”, disse Aécio.
Veja imagens de Flávio Bolsonaro com família fora do Brasil
O dirigente tucano também fez críticas ao governo Lula. Segundo ele, a próxima gestão receberá uma “herança maldita”, criada em grande parte pelo próprio governo durante o período eleitoral. Ao tratar da atuação do PSDB, porém, ressaltou que a cobrança aos governantes deve seguir as regras democráticas.
“Mas tudo isso tem que ser feito dentro das regras da democracia, com respeito às instituições e ao processo eleitoral. E é o que nós, do PSDB, faremos: uma oposição qualificada, firme e dura como sempre fizemos, mas tendo como princípios fundamentais o respeito à democracia e à soberania popular”, declarou.
No segundo turno, o PSDB não aderiu formalmente a nenhuma das candidaturas à Presidência e deixou os diretórios regionais livres para definir seus posicionamentos.
Flávio viajou com família pela Argentina
Flávio viajou com a mulher e as duas filhas na terça-feira (27). O senador cruzou a fronteira com a Argentina e, de lá, embarcou em um avião particular para os Estados Unidos. Nesta quarta, a Polícia Federal informou que apura as circunstâncias da saída, porque não localizou registros da passagem dele pelos postos brasileiros de controle migratório.
Antes da viagem, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), havia determinado a apreensão dos passaportes pessoal e diplomático de Flávio e proibido o senador de deixar o Brasil. As restrições foram pedidas pela PF em uma investigação sobre suspeitas de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Ele nega irregularidades.
Já em território americano, Flávio publicou a carta com acusações de perseguição política e fraude nas eleições. Inicialmente, apresentou-se como o “verdadeiro presidente eleito do Brasil”. Aproximadamente meia hora depois, o documento foi modificado, e a expressão deu lugar a “líder do Brasil”.
No texto, o senador agradeceu o apoio dos presidentes Donald Trump, dos Estados Unidos, e Javier Milei, da Argentina, e afirmou que pretende conduzir a oposição ao governo brasileiro a partir do exterior.