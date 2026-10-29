'REGRAS DA DEMOCRACIA'

Aécio Neves critica Flávio após saída do Brasil e carta golpista: 'Comportamento incompreensível'

Presidente do PSDB defende que oposição atue no país e respeite o resultado das urnas

Carol Neves

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 07:43

Aécio Neves Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

A decisão de Flávio Bolsonaro (PL) de deixar o Brasil após perder a eleição presidencial foi alvo de críticas de Aécio Neves nesta quarta-feira (28). O presidente nacional do PSDB e deputado federal classificou o comportamento do senador como “incompreensível” e afirmou que a oposição deve atuar dentro do país, respeitando as instituições e a escolha dos eleitores.

A manifestação ocorreu após Flávio divulgar, já no exterior, uma carta de teor golpista em que contesta o resultado da votação e anuncia a intenção de liderar a oposição brasileira à distância. Derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que recebeu 51,79% dos votos válidos contra seus 48,21%, o senador fez acusações de fraude eleitoral sem apresentar provas.

“É incompreensível o comportamento do candidato derrotado à Presidência da República. O exercício da oposição numa democracia é tão relevante quanto o exercício dos próprios governos. E ele deve se dar em território nacional, fiscalizando os atos do governo e cobrando os compromissos por ele assumidos com a população”, disse Aécio.

Veja imagens de Flávio Bolsonaro com família fora do Brasil 1 de 4

O dirigente tucano também fez críticas ao governo Lula. Segundo ele, a próxima gestão receberá uma “herança maldita”, criada em grande parte pelo próprio governo durante o período eleitoral. Ao tratar da atuação do PSDB, porém, ressaltou que a cobrança aos governantes deve seguir as regras democráticas.

“Mas tudo isso tem que ser feito dentro das regras da democracia, com respeito às instituições e ao processo eleitoral. E é o que nós, do PSDB, faremos: uma oposição qualificada, firme e dura como sempre fizemos, mas tendo como princípios fundamentais o respeito à democracia e à soberania popular”, declarou.

No segundo turno, o PSDB não aderiu formalmente a nenhuma das candidaturas à Presidência e deixou os diretórios regionais livres para definir seus posicionamentos.

Flávio viajou com família pela Argentina

Flávio viajou com a mulher e as duas filhas na terça-feira (27). O senador cruzou a fronteira com a Argentina e, de lá, embarcou em um avião particular para os Estados Unidos. Nesta quarta, a Polícia Federal informou que apura as circunstâncias da saída, porque não localizou registros da passagem dele pelos postos brasileiros de controle migratório.

Antes da viagem, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), havia determinado a apreensão dos passaportes pessoal e diplomático de Flávio e proibido o senador de deixar o Brasil. As restrições foram pedidas pela PF em uma investigação sobre suspeitas de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Ele nega irregularidades.

Já em território americano, Flávio publicou a carta com acusações de perseguição política e fraude nas eleições. Inicialmente, apresentou-se como o “verdadeiro presidente eleito do Brasil”. Aproximadamente meia hora depois, o documento foi modificado, e a expressão deu lugar a “líder do Brasil”.