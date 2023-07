Aeronave derrapa na pista e aeroporto de Florianópolis é fechado

Os passageiros que estavam prontos para embarcar de desembarcar no aeroporto de Florianópolis nesta quarta-feira (12), terão de esperar. Isso porque um avião escorregou na pista, causando transtorno.



Devido ao incidente, o aeroporto está fechado para pousos e decolagens. Imagens que circulam nas redes sociais feito por pessoas que estavam no local, mostram que a aeronave chegou a quebrar o concreto da pista, deixando o bico no canteiro.



Apesar do susto, de acordo com o G1, os passageiros e tripulantes não se feriram e passam bem. A empresa responsável pelo avião foi procurada pela reportagem, mas não houve retorno. O Floripa AirPort vai emitir uma nota sobre o caso.