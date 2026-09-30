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Afastamentos por transtornos mentais começam antes do atestado; veja o que pode indicar que algo não vai bem

Número de licenças cresceu 15,66% em um ano enquanto novas regras de segurança do trabalho ampliam a responsabilidade das empresas sobre fatores que afetam a saúde mental

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 05:00

Veja o que muda na rotina do trabalhador com a nova lei de saúde mental
Afastamentos por transtornos mentais começam antes do atestado; veja o que pode indicar que algo não vai bem Crédito: Reproduçãoo/Canvas

O número de benefícios por incapacidade temporária concedidos pela Previdência Social por transtornos mentais e comportamentais chegou a 546.254 em 2025, um aumento de 15,66% em relação ao ano anterior. O crescimento ocorre em um momento em que as empresas passam a ter de tratar de forma mais estruturada os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho.

A nova redação da Norma Regulamentadora 1 (NR 1) incluiu oficialmente os fatores psicossociais no gerenciamento dos riscos ocupacionais. Na prática, a discussão deixa de estar concentrada apenas no atendimento ao trabalhador afastado e passa a envolver também a identificação de situações dentro da própria organização que podem contribuir para o adoecimento.

Angústia, tristeza, ansiedade e depressão

Um homem que viveu 31 anos consecutivos em um único episódio depressivo, sem qualquer período de remissão, voltou a sentir alegria por Shutterstock
Ele foi submetido a um implante cerebral experimental por Shutterstock
 Antes do procedimento, o paciente havia passado por 20 tentativas de tratamento diferentes de antidepressivos (Imagem: Iren_Geo | Shutterstock) por Imagem: Iren_Geo | Shutterstock
Ele se enquadrava no perfil mais grave da doença, aquele que atinge cerca de um terço das pessoas com depressão crônica. (Imagem: Alphavector | Shutterstock) por
Segundo os autores do estudo, ele enfrentou "um episódio depressivo prolongado sem períodos distintos de remissão" ao longo de três décadas (Imagem: Elena Kalinicheva | Shutterstock) por
Os sintomas se acumulam com o tempo: apatia, ruminação, isolamento social, dificuldades cognitivas e, em muitos casos, ideação suicida por Shutterstock
A resposta veio de um protocolo neurocirúrgico experimental batizado de PACE, que combina estimulação cerebral implantada com um nível de personalização nunca testado antes em humanos. por Shutterstock
Três regiões foram alvo da estimulação: o córtex pré-frontal dorsolateral, o córtex cingulado anterior dorsal e o giro frontal inferior por Shutterstock
O dispositivo ajusta automaticamente a intensidade da estimulação conforme o estado neurofisiológico detectado no cérebro por Marcelo Camargo/Agência Brasil
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Um homem que viveu 31 anos consecutivos em um único episódio depressivo, sem qualquer período de remissão, voltou a sentir alegria por Shutterstock

Para a advogada e psicóloga Jéssica Palin Martins, fundadora da IntegraMente, a licença médica costuma ser apenas a parte mais visível de um processo que pode apresentar sinais muito antes. “Os afastamentos por transtornos mentais não começam necessariamente quando o atestado chega ao RH. Faltas recorrentes, conflitos, mudanças de comportamento e perda de desempenho podem mostrar que existe uma situação que precisa ser compreendida antes que ela se agrave”, afirma.

Faltas e conflitos podem indicar problemas

O Manual de Interpretação e Aplicação do capítulo 1.5 da NR 1, publicado pelo Ministério do Trabalho e Emprego em 2026, aponta absenteísmo, rotatividade de pessoal, agravos à saúde relacionados ao trabalho, conflitos interpessoais, reclamações e denúncias como indicadores que podem auxiliar na identificação de perigos psicossociais.

Quando esses sinais aparecem, a orientação é avançar para a avaliação e classificação dos riscos dentro do Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO). A análise, porém, precisa considerar as condições em que o trabalho é realizado, e não transformar mudanças individuais em diagnóstico.

Entre os exemplos de fatores psicossociais citados pelo próprio Ministério estão excesso de demandas, assédio e falta de suporte. “Uma alteração individual não permite à empresa diagnosticar um trabalhador. O papel da gestão é observar o contexto. Se faltas, conflitos, desligamentos e dificuldades de desempenho começam a se concentrar em uma área, é preciso entender o que está acontecendo naquela dinâmica de trabalho”, ressalta Jéssica.

Impacto chega à rotina da empresa

Os efeitos de uma licença médica também podem ultrapassar a situação individual do trabalhador. Dependendo da função e do tempo de afastamento, tarefas precisam ser redistribuídas, escalas são reorganizadas e outros integrantes da equipe podem assumir novas demandas. Quando os afastamentos deixam de ser casos isolados, o impacto chega à rotina dos gestores e do setor de Recursos Humanos.

Para a especialista, por isso, a saúde mental não deve ser tratada como uma pauta exclusiva do RH. Gestores acompanham o cotidiano das equipes, enquanto o setor de pessoas concentra informações sobre faltas, movimentações e desligamentos. Já a alta liderança tem poder para alterar processos, metas e estruturas.

“Não adianta identificar o crescimento das licenças sem investigar o que acontece antes delas. Se existe sobrecarga permanente, falta de apoio ou uma forma de organização que amplia a exposição aos riscos psicossociais, a prevenção passa por mudanças na própria gestão do trabalho”, afirma.

Prevenção entra no radar das empresas

A preocupação também está presente na Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho de 2026, promovida pela Inspeção do Trabalho. Neste ano, a iniciativa federal adotou como foco a prevenção dos riscos psicossociais e relacionou o tema às mudanças da NR 1. Na avaliação de Jéssica, acompanhar indicadores internos, criar canais de escuta, preparar gestores e avaliar as condições de trabalho pode ajudar a identificar problemas que permanecem dispersos entre diferentes setores.

A IntegraMente, empresa fundada por ela, utiliza instrumentos psicológicos validados, devolutivas e planos de ação como ferramentas de apoio à gestão de pessoas. A metodologia, porém, atua de forma complementar ao gerenciamento dos riscos ocupacionais e não substitui as obrigações legais de segurança e saúde no trabalho.

“Quando a empresa cruza dados de absenteísmo e rotatividade com a escuta das equipes e a realidade de cada área, começa a enxergar padrões que uma ocorrência isolada não mostra. Prevenir é conseguir agir antes que o problema apareça somente na forma de licença médica”, explica.

Certificado de saúde mental

Outra frente relacionada ao tema surgiu com a Lei 14.831, de março de 2024, que criou o Certificado Empresa Promotora da Saúde Mental. A legislação prevê, entre outras diretrizes, programas voltados à saúde mental, capacitação de lideranças, combate à discriminação e ao assédio e análises periódicas dos resultados das ações implementadas.

Em março de 2026, o Ministério da Saúde criou um grupo técnico para elaborar uma proposta de regulamentação da lei. Para Jéssica, o avanço dos afastamentos reforça a necessidade de as organizações observarem o problema antes que ele resulte em uma licença. “Quando absenteísmo, conflitos, desligamentos e licenças médicas começam a interferir na operação, a saúde mental já deixou de ser uma pauta isolada do RH. Passou a fazer parte da gestão da empresa”.

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