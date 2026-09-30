MUNDO DO TRABALHO

Afastamentos por transtornos mentais começam antes do atestado; veja o que pode indicar que algo não vai bem

Número de licenças cresceu 15,66% em um ano enquanto novas regras de segurança do trabalho ampliam a responsabilidade das empresas sobre fatores que afetam a saúde mental

Perla Ribeiro

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 05:00

Afastamentos por transtornos mentais começam antes do atestado; veja o que pode indicar que algo não vai bem Crédito: Reproduçãoo/Canvas

O número de benefícios por incapacidade temporária concedidos pela Previdência Social por transtornos mentais e comportamentais chegou a 546.254 em 2025, um aumento de 15,66% em relação ao ano anterior. O crescimento ocorre em um momento em que as empresas passam a ter de tratar de forma mais estruturada os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho.

A nova redação da Norma Regulamentadora 1 (NR 1) incluiu oficialmente os fatores psicossociais no gerenciamento dos riscos ocupacionais. Na prática, a discussão deixa de estar concentrada apenas no atendimento ao trabalhador afastado e passa a envolver também a identificação de situações dentro da própria organização que podem contribuir para o adoecimento.

Angústia, tristeza, ansiedade e depressão 1 de 9

Para a advogada e psicóloga Jéssica Palin Martins, fundadora da IntegraMente, a licença médica costuma ser apenas a parte mais visível de um processo que pode apresentar sinais muito antes. “Os afastamentos por transtornos mentais não começam necessariamente quando o atestado chega ao RH. Faltas recorrentes, conflitos, mudanças de comportamento e perda de desempenho podem mostrar que existe uma situação que precisa ser compreendida antes que ela se agrave”, afirma.

Faltas e conflitos podem indicar problemas

O Manual de Interpretação e Aplicação do capítulo 1.5 da NR 1, publicado pelo Ministério do Trabalho e Emprego em 2026, aponta absenteísmo, rotatividade de pessoal, agravos à saúde relacionados ao trabalho, conflitos interpessoais, reclamações e denúncias como indicadores que podem auxiliar na identificação de perigos psicossociais.

Quando esses sinais aparecem, a orientação é avançar para a avaliação e classificação dos riscos dentro do Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO). A análise, porém, precisa considerar as condições em que o trabalho é realizado, e não transformar mudanças individuais em diagnóstico.

Entre os exemplos de fatores psicossociais citados pelo próprio Ministério estão excesso de demandas, assédio e falta de suporte. “Uma alteração individual não permite à empresa diagnosticar um trabalhador. O papel da gestão é observar o contexto. Se faltas, conflitos, desligamentos e dificuldades de desempenho começam a se concentrar em uma área, é preciso entender o que está acontecendo naquela dinâmica de trabalho”, ressalta Jéssica.

Impacto chega à rotina da empresa

Os efeitos de uma licença médica também podem ultrapassar a situação individual do trabalhador. Dependendo da função e do tempo de afastamento, tarefas precisam ser redistribuídas, escalas são reorganizadas e outros integrantes da equipe podem assumir novas demandas. Quando os afastamentos deixam de ser casos isolados, o impacto chega à rotina dos gestores e do setor de Recursos Humanos.

Para a especialista, por isso, a saúde mental não deve ser tratada como uma pauta exclusiva do RH. Gestores acompanham o cotidiano das equipes, enquanto o setor de pessoas concentra informações sobre faltas, movimentações e desligamentos. Já a alta liderança tem poder para alterar processos, metas e estruturas.

“Não adianta identificar o crescimento das licenças sem investigar o que acontece antes delas. Se existe sobrecarga permanente, falta de apoio ou uma forma de organização que amplia a exposição aos riscos psicossociais, a prevenção passa por mudanças na própria gestão do trabalho”, afirma.

Prevenção entra no radar das empresas

A preocupação também está presente na Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho de 2026, promovida pela Inspeção do Trabalho. Neste ano, a iniciativa federal adotou como foco a prevenção dos riscos psicossociais e relacionou o tema às mudanças da NR 1. Na avaliação de Jéssica, acompanhar indicadores internos, criar canais de escuta, preparar gestores e avaliar as condições de trabalho pode ajudar a identificar problemas que permanecem dispersos entre diferentes setores.

A IntegraMente, empresa fundada por ela, utiliza instrumentos psicológicos validados, devolutivas e planos de ação como ferramentas de apoio à gestão de pessoas. A metodologia, porém, atua de forma complementar ao gerenciamento dos riscos ocupacionais e não substitui as obrigações legais de segurança e saúde no trabalho.

“Quando a empresa cruza dados de absenteísmo e rotatividade com a escuta das equipes e a realidade de cada área, começa a enxergar padrões que uma ocorrência isolada não mostra. Prevenir é conseguir agir antes que o problema apareça somente na forma de licença médica”, explica.

Certificado de saúde mental

Outra frente relacionada ao tema surgiu com a Lei 14.831, de março de 2024, que criou o Certificado Empresa Promotora da Saúde Mental. A legislação prevê, entre outras diretrizes, programas voltados à saúde mental, capacitação de lideranças, combate à discriminação e ao assédio e análises periódicas dos resultados das ações implementadas.