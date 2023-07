As agências dos Correios terão horário especial de atendimento ao público em suas unidades durante a primeira fase dos jogos da seleção brasileira feminina na Copa do Mundo 2023. Os dias 24 e 29 de julho e 2 de agosto terão os horários modificados.



No dia 24, as agências abrem às 11h. Já nos dias 29 de julho e 2 de agosto, o funcionamento será a partir das 10h.



As unidades localizadas em shopping seguirão o horário do estabelecimento. Já o atendimento dos operadores da CAC se iniciará às 11h no dia 24 de julho. No dia 29 de julho o atendimento será das 10h às 14h, e no dia 2 de agosto, o atendimento dos operadores será de 10h às 20h.