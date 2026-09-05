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Agente de saúde alérgico a marimbondo recorre à Justiça para conseguir tratamento

Trabalhador já sofreu choque anafilático e precisa de imunoterapia; STF manteve decisão que obriga município a custear tratamento

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 15:39

Imagem ilustrativa de alergia causada por picada de marimbondo
Imagem ilustrativa de alergia causada por picada de marimbondo Crédito: Shutterstock

Um agente comunitário de saúde de Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco, terá direito a um tratamento específico contra uma alergia grave ao veneno de marimbondo. A decisão foi mantida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), após o município tentar suspender a determinação da Justiça estadual.

O caso chama atenção pela própria rotina do paciente: como agente comunitário de saúde, ele realiza atividades em áreas rurais do município, ficando frequentemente exposto ao risco de contato com marimbondos. O homem tem hipersensibilidade grave ao veneno do inseto e já sofreu um choque anafilático severo, com risco de morte.

Picada de marimbondo pode matar? Entenda o risco para quem é alérgico

Depende da sensibilidade da pessoa ao veneno. Na maioria das vezes, a picada de marimbondo provoca uma reação localizada, mas em pessoas alérgicas pode desencadear uma reação sistêmica grave por Shutterstock
Reação local: dor ou ardência imediata, vermelhidão, coceira e inchaço no local. O inchaço pode aumentar nas horas seguintes. por Shutterstock
Reação alérgica: urticária pelo corpo, coceira generalizada, inchaço dos lábios, língua ou garganta, dificuldade para respirar, tontura, queda da pressão e vômitos por Shutterstock
Anafilaxia: é a reação mais grave e pode evoluir rapidamente para choque anafilático e morte se não houver atendimento imediato por Shutterstock
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Depende da sensibilidade da pessoa ao veneno. Na maioria das vezes, a picada de marimbondo provoca uma reação localizada, mas em pessoas alérgicas pode desencadear uma reação sistêmica grave por Shutterstock

Embora a maioria das picadas provoque apenas dor e inchaço local, pessoas sensibilizadas ao veneno podem desenvolver anafilaxia, uma reação potencialmente fatal.

Por recomendação médica, ele precisa passar por imunoterapia específica para reduzir o risco de novas reações graves. A Justiça de Pernambuco determinou que o município forneça, por cinco anos, o extrato alergênico “Polistes spp.”, utilizado no tratamento.

O gênero reúne diferentes espécies de vespas sociais conhecidas popularmente como marimbondos.

O produto é regulamentado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas não faz parte dos tratamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O município recorreu ao STF alegando, entre outros pontos, que o produto é uma medicação biológica sujeita a regras específicas e que a decisão poderia afetar o orçamento da saúde municipal.

O presidente do STF, ministro Edson Fachin, porém, manteve a decisão na última quarta-feira (2). Segundo o entendimento apresentado no caso, trata-se de um tratamento imunobiológico preventivo e vital, destinado a evitar novos episódios de anafilaxia com risco concreto de morte.

Tags:

Stf Justiça Marimbondos

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