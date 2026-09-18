Agentes de saúde que trabalharam na pandemia receberão R$ 4,78 milhões após acordo

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Carol Neves
Publicado em 18 de setembro de 2026 às 08:49
Uma conciliação na Justiça do Trabalho assegurou o pagamento de R$ 4,78 milhões a 168 agentes comunitários de saúde de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. O acordo encerrou a fase de execução de uma ação coletiva apresentada pelo sindicato da categoria contra o município.
O processo foi ajuizado em dezembro de 2021 pelo Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul (Sindacs-RS). A entidade pedia que o adicional de insalubridade dos profissionais passasse de 20%, referente ao grau médio, para 40%, correspondente ao grau máximo.
Segundo o sindicato, os agentes mantiveram o trabalho presencial durante o período mais crítico da pandemia, com atividades de triagem, atendimento ao público e organização do fluxo de pacientes nas unidades de saúde.
Na primeira instância, o juiz Felipe Jakobson Lerrer, da 2ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul, reconheceu o direito às diferenças do adicional a partir de março de 2020. O município recorreu, e o caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho (TST).
Na etapa de cálculo dos valores, ficou definido que a insalubridade em grau máximo seria devida até 5 de maio de 2023, quando a Organização Mundial da Saúde declarou encerrada a emergência de saúde pública.
Os R$ 4,78 milhões incluem os créditos líquidos dos trabalhadores, depósitos do FGTS, contribuições previdenciárias e honorários periciais e advocatícios. O pagamento será realizado em 12 lotes mensais, entre agosto de 2026 e julho de 2027, com correção pelo IPCA e acréscimo de juros.
Terão prioridade os profissionais que já não trabalham para o município e aqueles com valores menores a receber. O acordo também evitou a emissão separada de 168 Requisições de Pequeno Valor, utilizadas para o pagamento de dívidas públicas de até 40 salários mínimos.