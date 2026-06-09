CRIME

Agricultora influencer é morta a tiros durante ataque em zona rural

Alzira Maria Theodoro Luiz, de 43 anos, publicava vídeos sobre o cotidiano rural para mais de 5,5 mil seguidores.

Wendel de Novais

Publicado em 9 de junho de 2026 às 07:33

Alzira Maria Theodoro foi morta a tiros Crédito: Reprodução

A influenciadora digital e produtora rural Alzira Maria Theodoro Luiz, de 43 anos, foi morta a tiros na tarde deste domingo (7), na zona rural de Mutum, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Conhecida por mostrar o dia a dia no campo nas redes sociais, ela acumulava mais de 5,5 mil seguidores no TikTok, onde publicava vídeos sobre atividades agrícolas, de acordo com informações de O Tempo.

Segundo informações da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), Alzira estava na varanda de casa quando foi surpreendida por dois homens que chegaram ao imóvel em uma motocicleta. Os suspeitos efetuaram diversos disparos e fugiram logo após o crime. Moradores da região relataram ter ouvido os tiros e acionaram as autoridades. Conforme o registro policial, pelo menos dois disparos atingiram objetos da residência, incluindo uma mesa e uma parede.

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Ao perceber a ação dos criminosos, a produtora rural tentou escapar correndo, mas acabou atingida na cabeça. Quando as equipes de segurança chegaram ao local, ela já não apresentava sinais vitais. Além do ferimento fatal, os peritos identificaram lesões na região da nuca da vítima. Durante a perícia, foram recolhidas munições e aparelhos celulares que poderão auxiliar no avanço das investigações.