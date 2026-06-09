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Agricultora influencer é morta a tiros durante ataque em zona rural

Alzira Maria Theodoro Luiz, de 43 anos, publicava vídeos sobre o cotidiano rural para mais de 5,5 mil seguidores.

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 9 de junho de 2026 às 07:33

Alzira Maria Theodoro foi morta a tiros
Alzira Maria Theodoro foi morta a tiros Crédito: Reprodução

A influenciadora digital e produtora rural Alzira Maria Theodoro Luiz, de 43 anos, foi morta a tiros na tarde deste domingo (7), na zona rural de Mutum, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Conhecida por mostrar o dia a dia no campo nas redes sociais, ela acumulava mais de 5,5 mil seguidores no TikTok, onde publicava vídeos sobre atividades agrícolas, de acordo com informações de O Tempo. 

Segundo informações da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), Alzira estava na varanda de casa quando foi surpreendida por dois homens que chegaram ao imóvel em uma motocicleta. Os suspeitos efetuaram diversos disparos e fugiram logo após o crime. Moradores da região relataram ter ouvido os tiros e acionaram as autoridades. Conforme o registro policial, pelo menos dois disparos atingiram objetos da residência, incluindo uma mesa e uma parede.

Alzira Maria Theodoro foi morta a tiros

Alzira Maria Theodoro foi morta a tiros por Reprodução
Alzira Maria Theodoro foi morta a tiros por Reprodução
Alzira Maria Theodoro foi morta a tiros por Reprodução
Alzira Maria Theodoro foi morta a tiros por Reprodução
Alzira Maria Theodoro foi morta a tiros por Reprodução
Alzira Maria Theodoro foi morta a tiros por Reprodução
Alzira Maria Theodoro foi morta a tiros por Reprodução
Alzira Maria Theodoro foi morta a tiros por Reprodução
Alzira Maria Theodoro foi morta a tiros por Reprodução
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Alzira Maria Theodoro foi morta a tiros por Reprodução

Ao perceber a ação dos criminosos, a produtora rural tentou escapar correndo, mas acabou atingida na cabeça. Quando as equipes de segurança chegaram ao local, ela já não apresentava sinais vitais. Além do ferimento fatal, os peritos identificaram lesões na região da nuca da vítima. Durante a perícia, foram recolhidas munições e aparelhos celulares que poderão auxiliar no avanço das investigações.

A motivação do crime ainda é desconhecida. Até o momento, ninguém foi preso. Policiais realizam diligências para identificar os autores da execução e esclarecer as circunstâncias do homicídio. Nas redes sociais, Alzira compartilhava momentos da rotina no campo e conquistava seguidores com vídeos sobre o trabalho rural. A morte da influenciadora gerou comoção entre moradores da região e pessoas que acompanhavam seu conteúdo na internet.

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Tags:

Influenciadora Morta A Tiros Alzira Maria Theodoro Luiz Agricultora

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