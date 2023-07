AGU aciona deputado por associar QI de africanos ao de macacos

O documento foi elaborado pela Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia (PNDD), que argumenta que as declarações de Gustavo Gayer não tem 'qualquer correlação com a atividade parlamentar' - "tema discutido, além de preconceituoso e discriminatório, não possuía pertinência com a atividade legislativa, nem com qualquer outra atribuição da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional"