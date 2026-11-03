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Ainda restam três feriados nacionais e dois pontos facultativos em 2026; saiba as datas

Até o fim do ano, brasileiros terão mais oportunidades de descanso, com feriados em novembro e dezembro

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 07:00

Calendário
Calendário Crédito: Reprodução

O calendário de 2026 ainda reserva três feriados nacionais e dois pontos facultativos até o fim do ano. As próximas datas incluem a Proclamação da República, o Dia da Consciência Negra e o Natal, além das vésperas das festas de fim de ano.

O próximo feriado será no dia 15 de novembro, quando é celebrada a Proclamação da República. Neste ano, a data cai em um domingo. Já o Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, será em uma sexta-feira, possibilitando um fim de semana prolongado para parte dos trabalhadores.

Saiba feriados nacionais e pontos facultativos de 2026

1º de janeiro – Confraternização Universal (feriado nacional) por Tiago CaldasArquivo Correio
16 de fevereiro – Carnaval (ponto facultativo) por Ana Lúcia Albuquerque/ Arquivo Correio
17 de fevereiro – Carnaval (ponto facultativo) por Arquivo Correio
18 de fevereiro – Quarta-Feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14h) por Marina Silva/Arquivo Correio
3 de abril – Paixão de Cristo (feriado nacional) por Paula Froes /Arquivo Correio
20 de abril – Ponto facultativo por Paula Froes
21 de abril – Tiradentes (feriado nacional) por Reprodução
1º de maio – Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional) por Reprodução | Prefeitura de Ipojuca
4 de junho – Corpus Christi (ponto facultativo) por Tripadvisor
5 de junho – Ponto facultativo por Fábio Marconi/Divulgação
7 de setembro – Independência do Brasil (feriado nacional) por Reprodução
12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional) por Reprodução
28 de outubro – Dia do Servidor Público federal (ponto facultativo) por Reprodução
2 de novembro – Finados (feriado nacional) por Reprodução
15 de novembro – Proclamação da República (feriado nacional) por Reprodução | Freepik
20 de novembro – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional) por Reprodução | Freepik
24 de dezembro – Véspera de Natal (ponto facultativo após as 13h) por Reprodução | Freepik
25 de dezembro – Natal (feriado nacional) por Reprodução | Freepik
31 de dezembro – Véspera do Ano Novo (ponto facultativo após as 13h) por Shutterstock
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1º de janeiro – Confraternização Universal (feriado nacional) por Tiago CaldasArquivo Correio

O último feriado nacional do ano será o Natal, em 25 de dezembro, também em uma sexta-feira.

Quais os pontos facultativos?

Além dos feriados, o calendário prevê dois pontos facultativos em dezembro. As datas são as vésperas de Natal e Ano-Novo, com expediente facultativo a partir das 13h:

24 de dezembro (quinta-feira): véspera de Natal, após as 13h;

31 de dezembro (quinta-feira): véspera de Ano-Novo, após as 13h.

É importante lembrar que o ponto facultativo não equivale a um feriado nacional. Na iniciativa privada, cabe ao empregador decidir se haverá expediente, redução da jornada ou concessão de folga.

Quais são os direitos de quem trabalha nos feriados?

A legislação trabalhista prevê o descanso nos feriados civis e religiosos, mas há exceções para atividades essenciais e setores autorizados a funcionar nessas datas.

No comércio em geral, o trabalho em feriados depende das regras previstas em convenção coletiva e da legislação aplicável. Setores como hospitais, segurança, transporte, hotéis, farmácias, padarias e postos de combustíveis podem ter regras específicas de funcionamento.

Quem trabalha em um feriado tem direito a receber o pagamento em dobro ou a uma folga compensatória. 

Tags:

Natal Feriado

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