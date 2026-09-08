DESCANSO

Ainda tem feriadão em 2026? Veja os próximos feriados nacionais do ano

Das cinco datas nacionais restantes no ano, quatro podem render feriadões

Esther Morais

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 07:50

Calendário Crédito: Reprodução

Após o feriado da Independência do Brasil, celebrado na segunda-feira (7), os brasileiros já podem começar a planejar as próximas folgas. O próximo feriado nacional será em 12 de outubro, uma segunda-feira, quando são comemorados o Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e o Dia das Crianças.

A data deve garantir um fim de semana prolongado de três dias para trabalhadores que não têm expediente aos sábados e domingos.

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Até o fim de 2026, o calendário ainda terá cinco feriados nacionais. Com exceção do Dia da Proclamação da República, celebrado em 15 de novembro, um domingo, as demais datas caem próximas ou junto ao fim de semana e podem possibilitar períodos maiores de descanso.

Depois de outubro, o feriado de Finados, em 2 de novembro, também cairá em uma segunda-feira. Já o Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, será em uma sexta-feira, formando mais um possível feriadão de três dias.

O Natal, em 25 de dezembro, também será celebrado em uma sexta-feira.

Mesmo durante os feriados nacionais, no entanto, nem todos os trabalhadores têm direito à folga. Serviços essenciais e outras atividades autorizadas podem funcionar normalmente nessas datas. Nesses casos, o trabalhador pode ter direito à remuneração em dobro ou a uma folga compensatória, conforme as regras aplicáveis.

Confira os próximos feriados nacionais de 2026:

12 de outubro (segunda-feira) — Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças;

2 de novembro (segunda-feira) — Finados;

15 de novembro (domingo) — Proclamação da República;

20 de novembro (sexta-feira) — Dia da Consciência Negra;