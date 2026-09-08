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Ainda tem feriadão em 2026? Veja os próximos feriados nacionais do ano

Das cinco datas nacionais restantes no ano, quatro podem render feriadões

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 07:50

Calendário
Calendário Crédito: Reprodução

Após o feriado da Independência do Brasil, celebrado na segunda-feira (7), os brasileiros já podem começar a planejar as próximas folgas. O próximo feriado nacional será em 12 de outubro, uma segunda-feira, quando são comemorados o Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e o Dia das Crianças.

A data deve garantir um fim de semana prolongado de três dias para trabalhadores que não têm expediente aos sábados e domingos.

Veja quais são os feriados de 2026 após o Carnaval

3 de abril – Paixão de Cristo por Reprodução/Instagram
21 de abril – Tiradentes por Imagem: Reprodução digital | RioFilme
1º de maio – Dia Mundial do Trabalho por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
4 de junho – Corpus Christi (ponto facultativo) por Ana Albuquerque/CORREIO
24 de junho - São João por Divulgação
2 de julho - Independência do Brasil na Bahia por Marina Silva/CORREIO
7 de setembro  – Independência do Brasil por Maysa Polcri/CORREIO
12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida por Reprodução/Arquidiocese de São Salvador
Movimentação do Dia de Finados no cemitério Campo da Esperança por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Dia de Finados no cemitério Campo da esperança em Brasília por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
2 de novembro – Finados por Marina Silva/CORREIO
15 de novembro – Proclamação da República por Divulgação
20 de novembro – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra por Tomaz Silva/Agência Brasil
8 de dezembro  - Nossa Senhora da Conceição da Praia por Arisson Marinho
25 de dezembro – Natal por Divulgação/Roberto Abreu
1 de 15
3 de abril – Paixão de Cristo por Reprodução/Instagram

Até o fim de 2026, o calendário ainda terá cinco feriados nacionais. Com exceção do Dia da Proclamação da República, celebrado em 15 de novembro, um domingo, as demais datas caem próximas ou junto ao fim de semana e podem possibilitar períodos maiores de descanso.

Depois de outubro, o feriado de Finados, em 2 de novembro, também cairá em uma segunda-feira. Já o Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, será em uma sexta-feira, formando mais um possível feriadão de três dias.

O Natal, em 25 de dezembro, também será celebrado em uma sexta-feira.

Mesmo durante os feriados nacionais, no entanto, nem todos os trabalhadores têm direito à folga. Serviços essenciais e outras atividades autorizadas podem funcionar normalmente nessas datas. Nesses casos, o trabalhador pode ter direito à remuneração em dobro ou a uma folga compensatória, conforme as regras aplicáveis.

Confira os próximos feriados nacionais de 2026:

12 de outubro (segunda-feira) — Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças;

2 de novembro (segunda-feira) — Finados;

15 de novembro (domingo) — Proclamação da República;

20 de novembro (sexta-feira) — Dia da Consciência Negra;

25 de dezembro (sexta-feira) — Natal.

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