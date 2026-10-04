DECISÃO JUDICIAL

Airbnb: Justiça mantém proibição de aluguel por temporada em condomínio

Tribunal entendeu que decisão do STJ que suspendeu processos sobre o tema não se aplica ao caso porque a convenção do prédio proíbe expressamente hospedagens por plataformas digitais

Perla Ribeiro

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 11:58

Airbnb: Justiça mantém proibição de aluguel por temporada em condomínio Crédito: Pexels, Kindelmedia

A Justiça do Rio de Janeiro manteve a proibição de hospedagens de curta temporada por plataformas digitais, como o Airbnb, em um imóvel localizado na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio. A decisão foi tomada pela 18ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), que negou recurso apresentado pelos proprietários da cobertura.

O condomínio havia recorrido à Justiça para impedir a exploração do imóvel por meio de aplicativos de hospedagem. Segundo a administração do prédio, a prática provocava alta rotatividade de pessoas e aumentava a sensação de insegurança entre os moradores, além de contrariar as regras internas que determinam uso exclusivamente residencial da unidade.

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Convenção proíbe hospedagem

O processo foi iniciado pelo condomínio contra dois proprietários da cobertura. Na ação, os moradores sustentaram que os contratos de curta duração firmados por meio de plataformas digitais desrespeitavam a convenção condominial, que estabelece a utilização exclusivamente residencial do edifício e proíbe expressamente atividades de natureza hoteleira.

Na primeira instância, a 25ª Vara Cível julgou o pedido do condomínio procedente e manteve uma liminar que obrigava os proprietários a interromper as chamadas hospedagens atípicas na unidade. Em caso de descumprimento da determinação, foi prevista a aplicação de multa.

Os proprietários recorreram, mas a 18ª Câmara de Direito Privado manteve a decisão. O relator do caso, desembargador Guilherme Pedrosa Lopes, também rejeitou o pedido para suspender o processo em razão de uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Entenda a decisão do STJ

A Segunda Seção do STJ determinou a suspensão, em todo o país, dos processos que discutem se condomínios residenciais podem impedir locações de curta duração por plataformas digitais. O tema foi incluído no rito dos recursos repetitivos e deverá resultar em uma decisão que servirá de referência para casos semelhantes.

A discussão chegou ao STJ a partir de um processo envolvendo um proprietário de imóvel em Santa Catarina. Ele defende o direito de utilizar a unidade para locações de curta duração e argumenta que a atividade não transforma o imóvel em estabelecimento hoteleiro. Também sustenta que, na ausência de uma proibição expressa na convenção do condomínio, a prática deveria ser permitida.

Do outro lado, o condomínio afirma que a previsão de uso exclusivamente residencial já seria suficiente para impedir os aluguéis de curta temporada. A alegação é de que a constante entrada e saída de hóspedes poderia comprometer o sossego, a segurança e a salubridade do edifício.

Por que o processo do Rio não foi suspenso?

Apesar da decisão nacional do STJ, o desembargador Guilherme Pedrosa Lopes entendeu que o processo da Barra da Tijuca trata de uma situação diferente. Isso porque, neste caso, a própria convenção condominial proíbe de forma expressa os contratos atípicos de hospedagem, enquanto o tema que será analisado pelo STJ envolve justamente situações em que não existe uma proibição explícita.

A técnica utilizada pelo relator é conhecida como distinguishing, aplicada quando existem diferenças relevantes entre o caso concreto e o processo que servirá de base para a formação de um precedente. Por isso, segundo o magistrado, não haveria motivo para interromper o julgamento até que o STJ defina a tese sobre as locações de curta duração. “Trata-se, portanto, de questão jurídica diversa da discutida nos presentes autos”, afirmou o relator. Ele destacou ainda que a proibição prevista na convenção do condomínio havia sido posteriormente reafirmada em assembleia, reforçando a diferença entre os dois casos.