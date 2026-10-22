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Airbnb proíbe anfitriões de exigir tarefas domésticas antes do check-out; confira

Regras entram em vigor no dia 20 de novembro

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 15:53

Airbnb
Airbnb Crédito: Shutterstock

Novas regras foram estabelecidas pelo Airbnb para limitar as tarefas domésticas impostas aos viajantes. A plataforma informou, nesta semana, que os anfitriões não poderão mais exigir que os hóspedes lavem a louça e a roupa de cama antes do check-out.

A mudança prevê que os anfitriões só podem solicitar aos hóspedes a realização de tarefas consideradas “razoáveis”. Segundo o Airbnb, ainda é permitido pedir que os hóspedes coloquem a louça suja na pia e reúnam as toalhas usadas. Levar o lixo para fora da propriedade, no entanto, não pode ser uma exigência.

“Os hóspedes não devem ser solicitados a levar o lixo para fora da propriedade, mas você pode pedir que separem o lixo dos materiais recicláveis em lixeiras internas específicas para cada tipo de resíduo”, afirma a empresa em comunicado.

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“Por exemplo, pode ser razoável pedir aos hóspedes que descartem o lixo em um recipiente à prova de animais, em regiões onde há ursos, por exemplo, ou solicitar que limitem o tempo de banho devido a restrições locais de água causadas pela seca.”

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As novas regras, que entram em vigor no dia 20 de novembro, também proíbem que os anfitriões impeçam os hóspedes de utilizar comodidades incluídas na descrição do imóvel, como o ar-condicionado.

Tags:

Airbnb Hospedagem

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