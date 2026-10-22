Airbnb proíbe anfitriões de exigir tarefas domésticas antes do check-out; confira

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Millena Marques
Publicado em 22 de outubro de 2026 às 15:53
Novas regras foram estabelecidas pelo Airbnb para limitar as tarefas domésticas impostas aos viajantes. A plataforma informou, nesta semana, que os anfitriões não poderão mais exigir que os hóspedes lavem a louça e a roupa de cama antes do check-out.
A mudança prevê que os anfitriões só podem solicitar aos hóspedes a realização de tarefas consideradas “razoáveis”. Segundo o Airbnb, ainda é permitido pedir que os hóspedes coloquem a louça suja na pia e reúnam as toalhas usadas. Levar o lixo para fora da propriedade, no entanto, não pode ser uma exigência.
“Os hóspedes não devem ser solicitados a levar o lixo para fora da propriedade, mas você pode pedir que separem o lixo dos materiais recicláveis em lixeiras internas específicas para cada tipo de resíduo”, afirma a empresa em comunicado.
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“Por exemplo, pode ser razoável pedir aos hóspedes que descartem o lixo em um recipiente à prova de animais, em regiões onde há ursos, por exemplo, ou solicitar que limitem o tempo de banho devido a restrições locais de água causadas pela seca.”
As novas regras, que entram em vigor no dia 20 de novembro, também proíbem que os anfitriões impeçam os hóspedes de utilizar comodidades incluídas na descrição do imóvel, como o ar-condicionado.