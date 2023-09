Alckmin recebe delegação chinesa no Palácio do Itamaraty

Geraldo Alckmin e Li Xi. Crédito: Cadu Gomes/VPR

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, no Palácio do Itamaraty, ao lado da ministra substituta das Relações Exteriores (MRE), embaixadora Maria Laura da Rocha, a delegação chinesa chefiada por Li Xi, membro do Comitê Permanente do Politburo do Partido Comunista da China. O encontro aconteceu nesta quinta-feira (21/09).



No encontro, Alckmin e Li Xi destacaram a importância dos intercâmbios comerciais e da cooperação tecnológica entre os dois países. O vice-presidente preside a COSBAN (Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação), órgão que tem sido ferramenta essencial no adensamento das relações entre Brasil e China, consolidando uma parceria estratégica.

Principal mecanismo de diálogo regular entre Brasil e China, a COSBAN congrega 11 subcomissões: Política; Econômico-Comercial e de Cooperação; Econômico-Financeira; Indústria, Tecnologia da Informação e Comunicação; Agricultura; Temas Sanitários e Fitossanitários; Energia e Mineração; Ciência, Tecnologia e Inovação; Espacial; e de Cultura e Turismo; e Meio Ambiente.

A visita de Li Xi e comitiva antecede eventos previstos para 2024, ano marcado por duas datas simbólicas: os 50 anos de relações diplomáticas entre as duas nações e os 20 anos da criação da COSBAN.

Durante a audiência, o vice-presidente Alckmin reforçou o convite para que o presidente chinês, Xi Jinping, visite o Brasil no próximo ano, atendendo a um convite do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Relações Brasil-China

Desde 2009, a China é o maior parceiro comercial do Brasil e uma das principais origens de investimentos em território nacional. Entre janeiro e julho de 2023, o fluxo total de comércio entre o Brasil e a China atingiu US$ 88,46 bi (+0,3% em relação ao mesmo período 2022). Os dados indicam superávit da ordem de US$ 29 bi (+34% em relação ao mesmo período do ano anterior).