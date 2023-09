Alckmin vai ao RS seis dias após a maior tragédia climática do Estado

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) deve chegar neste domingo, 10, ao Rio Grande do Sul, quase uma semana após a passagem de um ciclone extratropical que causou a maior tragédia climática do Estado. Desde a noite de segunda-feira, 4, foram registradas 41 mortes, 43 pessoas feridas, 46 desaparecidas e 10 mil desalojadas.



Alckmin irá visitar as cidades de Lajeado, Roca Sales e Arroio do Meio. Ele ocupa a presidência da República enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está na Índia para assumir a presidência do G-20, grupo das maiores economias do mundo, em reunião do bloco.