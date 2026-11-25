POLÍTICA

Alcolumbre ameaça anular voto do senador que quebrar sigilo na eleição do Senado, diz jornal

Medida busca impedir que a oposição pressione parlamentares de direita a votar contra a reeleição do atual presidente da Cas

Carol Neves

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 07:47

Davi Alcolumbre Crédito: Andressa Anholete/Agência Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), pretende invalidar os votos de parlamentares que mostrarem suas cédulas antes de depositá-las na urna durante a eleição da Mesa Diretora, em 1º de fevereiro de 2027. A estratégia foi revelada por quatro aliados do senador à Folha de S.Paulo.

A medida busca barrar uma iniciativa da oposição, que pretende estimular senadores de direita a exibir publicamente seus votos para evitar mudanças de posição em favor de Alcolumbre. A votação é secreta, o que permite que parlamentares eleitos com apoio bolsonarista apoiem o atual presidente sem revelar sua escolha.

O líder da oposição, Rogério Marinho (PL-RN), candidato ao comando da Casa, defende que os senadores mostrem as cédulas antes de colocá-las na urna. A estratégia pretende constranger parlamentares que negociam apoio a Alcolumbre nos bastidores.

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A direita deverá reunir 47 dos 81 senadores a partir de fevereiro de 2027, número superior aos 41 votos necessários para eleger o presidente da Casa. O grupo reúne 29 parlamentares do PL, três do Novo e outros 15 de partidos como Republicanos, PP, Podemos e PSDB.

Marinho pretende viajar a estados com maior presença da direita para mobilizar lideranças em torno da proposta. A senadora Tereza Cristina (PP-MS), outra possível candidata da oposição, também defende o voto aberto. Ela afirmou, porém, que tem um acordo com Marinho para que, em janeiro, o candidato com menos apoio desista em favor do outro.