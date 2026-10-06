SENADO

Alcolumbre está 'determinado' e PEC da 6x1 será votada antes do 2º turno, diz ministro

Serão realizadas cinco sessões de discussão antes da votação; três delas estão marcadas para esta semana, e duas devem ocorrer na semana que vem

Estadão

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 15:13

Linha de produção de eletro eletrônicos em fábrica de Manaus: aprovada a PEC, trabalhadores terão direito a dois dias de descanso semanal remunerado Crédito: Divulgação/José Paulo Lacerda/CNI

O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães, afirmou que o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), está "determinado" a colocar em discussão e votação a proposta de emenda à Constituição (PEC) que dá fim à escala 6x1. As declarações ocorreram após uma reunião com Alcolumbre na residência oficial da Presidência do Senado, nesta terça-feira (6).

"O Davi está muito determinado, foi muito corajosa a posição dele. Vou comunicar ao presidente Lula que a discussão dele é colocar a matéria em votação. Em discussão e votação. Vamos votar a matéria antes do segundo turno", afirmou Guimarães a jornalistas.

De acordo com o ministro, o presidente do Senado vai "seguir religiosamente" o regimento. Na prática, o Senado deve realizar cinco sessões de discussão antes da votação. Três delas estão marcadas para esta semana, e duas devem ocorrer na semana que vem.

Alcolumbre poderia construir um acordo para pular esse período, já que há um requerimento de calendário especial para a PEC. No entanto, segundo Guimarães, Alcolumbre quer que "o Senado debata".

O ministro também provocou a oposição. "Eu quero ver a turma do Flávio Bolsonaro votar contra. Eu estou pagando para ver essa atitude", declarou Guimarães.

Também presente na reunião com Alcolumbre, a líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT-PE), afirmou que há "tempo hábil" para discutir e realizar a votação e que a bancada governista vai trabalhar pela aprovação da matéria.