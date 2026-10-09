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Alcolumbre sinaliza que pode acelerar votação do fim da escala 6x1

Líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT-PE), recolhe assinaturas de senadores para apresentar um requerimento de calendário especial para a PEC

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Carol Neves

  • Estadão

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 07:43

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre
Presidente do Senado, Davi Alcolumbre Crédito: Andressa Anholete/Agência Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), sinalizou nesta quinta-feira (8) que pode acolher um pedido para acelerar a tramitação da proposta de emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala 6x1 mesmo sem as 54 assinaturas necessárias. A medida pode permitir que a proposta seja votada antes do segundo turno da eleição presidencial, marcado para 25 de outubro.

A líder do governo na Casa, Teresa Leitão (PT-PE), reúne apoios para apresentar um requerimento de calendário especial na próxima terça-feira ou quarta-feira. Se aprovado, o pedido poderá viabilizar os dois turnos de votação da PEC possivelmente no mesmo dia, já na semana que vem.

Fim da escala 6x1: quais deputados votaram a favor da PEC na Bahia?

Deputado federal Antonio Brito por Reprodução
Alice Portugal por Câmara dos Deputados
Afonso Florence por Divulgação
Bacelar 
Deputado federal Capitão Alden por Divulgação
Charles Fernandes por Câmara
Claudio Cajado (PP - BA) por Mário Agra/Câmara dos Deputados
Dal Barreto por Câmara
Daniel Almeida por Câmara
Diego Coronel por Câmara
Deputado federal Elmar Nascimento por Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Deputado federal Félix Mendonça Júnior por Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
Gabriel Nunes por Cãmara
Ivoneide Caetano por Divulgação
Repórter Jorge Araújo  por Marina Silva/CORREIO
Deputado federal Joseildo Ramos (PT) por Divulgação
Léo Prates  por Marina Silva/CORREIO
Deputado federal Leur Lomanto Júnior por Divulgação/Câmara dos Deputados
Deputada federal Lídice da Mata  por Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Ex-deputado federal Marcelo Nilo por Ana Albuquerque/Correio
Mário Negromonte Jr.  por Divulgação
Marcio Marinho por Cãmara
Neto Carletto por Cãmara
Pastor Sargento Isidório na Câmara de Deputados por Reprodução/ Câmara de Deputados
 Paulo Azi por Billy Boss / Câmara dos Deputados
Paulo Magalhães por Câmara
Raimundo Costa por Câmara
Ricardo Maia por Câmara
Roberta Roma por Divulgação
Rogéria Santos por Cãmara
Sergio Brito por Cãmara
Deputado Valmir Assunção (PT) por Wendel de Novais/CORREIO
Waldenor Pereira por Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
Zé Neto por Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados
1 de 34
Deputado federal Antonio Brito por Reprodução

Alcolumbre afirmou que o Senado já adotou esse procedimento com menos assinaturas, embora a decisão possa ser contestada. O presidente da Casa disse que aguardará a apresentação do documento para avaliar o número de apoios.

“Já teve vários episódios com um número muito menor do que 54”, declarou. “Pode questionar? Pode. Mas os outros (episódios) eles não questionaram.”

Atualmente, a PEC passa por cinco sessões de discussão antes da primeira votação em plenário. A terceira ocorreu nesta quinta-feira, e as duas restantes estão previstas para a próxima semana. Pelo rito em curso, após o primeiro turno de votação, seriam necessárias mais três sessões de debate antes da análise em segundo turno.

Com o calendário especial, a expectativa é dispensar essas três discussões finais. Na quarta-feira (7), Alcolumbre já havia afirmado que teria colocado o requerimento em votação se o documento estivesse em suas mãos.

Teresa não revelou quantas assinaturas reuniu nem o total que pretende alcançar. “Nós estamos numa crescente de assinaturas. Nós vamos ter todas as assinaturas necessárias.”

A senadora também negou que o tempo necessário para reunir os apoios ameace o andamento da proposta. “De jeito nenhum. Marco Maciel, um político de Pernambuco, dizia: em política, quem tem prazo não tem pressa.”

O fim da escala 6x1 é uma das bandeiras eleitorais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A oposição resiste ao avanço da PEC e tenta impedir a discussão para reduzir o peso da proposta na campanha do petista.

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