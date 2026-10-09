TRAMITAÇÃO

Alcolumbre sinaliza que pode acelerar votação do fim da escala 6x1

Líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT-PE), recolhe assinaturas de senadores para apresentar um requerimento de calendário especial para a PEC



Carol Neves

Estadão

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 07:43

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre Crédito: Andressa Anholete/Agência Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), sinalizou nesta quinta-feira (8) que pode acolher um pedido para acelerar a tramitação da proposta de emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala 6x1 mesmo sem as 54 assinaturas necessárias. A medida pode permitir que a proposta seja votada antes do segundo turno da eleição presidencial, marcado para 25 de outubro.

A líder do governo na Casa, Teresa Leitão (PT-PE), reúne apoios para apresentar um requerimento de calendário especial na próxima terça-feira ou quarta-feira. Se aprovado, o pedido poderá viabilizar os dois turnos de votação da PEC possivelmente no mesmo dia, já na semana que vem.

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Alcolumbre afirmou que o Senado já adotou esse procedimento com menos assinaturas, embora a decisão possa ser contestada. O presidente da Casa disse que aguardará a apresentação do documento para avaliar o número de apoios.

“Já teve vários episódios com um número muito menor do que 54”, declarou. “Pode questionar? Pode. Mas os outros (episódios) eles não questionaram.”

Atualmente, a PEC passa por cinco sessões de discussão antes da primeira votação em plenário. A terceira ocorreu nesta quinta-feira, e as duas restantes estão previstas para a próxima semana. Pelo rito em curso, após o primeiro turno de votação, seriam necessárias mais três sessões de debate antes da análise em segundo turno.

Com o calendário especial, a expectativa é dispensar essas três discussões finais. Na quarta-feira (7), Alcolumbre já havia afirmado que teria colocado o requerimento em votação se o documento estivesse em suas mãos.

Teresa não revelou quantas assinaturas reuniu nem o total que pretende alcançar. “Nós estamos numa crescente de assinaturas. Nós vamos ter todas as assinaturas necessárias.”

A senadora também negou que o tempo necessário para reunir os apoios ameace o andamento da proposta. “De jeito nenhum. Marco Maciel, um político de Pernambuco, dizia: em política, quem tem prazo não tem pressa.”