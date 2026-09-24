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Alerta máximo: Inmet emite aviso de onda de calor para 8 estados; temperaturas podem chegar a 41 °C

Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) estará em vigor a partir deste sábado (26)

Elaine Sanoli

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 22:41

Onda de calor atinge o Brasil Crédito: Reprodução

Ao menos oito estados brasileiros estão sob alerta vermelho para uma onda de calor nos próximos dias. O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) estará em vigor a partir deste sábado (26), ao meio-dia, até as 18h da próxima quarta-feira (30). Os estados afetados estão nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul do país.

O Inmet indica a possibilidade de temperaturas até 5 °C acima da média por um período superior a cinco dias, o que pode representar riscos à saúde da população.

Segundo o instituto, as temperaturas máximas poderão chegar a 41 °C em Cuiabá, no Mato Grosso, no domingo (27) e na segunda-feira (28), e a 40 °C em Campo Grande (MS), na segunda-feira. Em São Paulo, a máxima poderá atingir 32 °C no domingo.

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Após a quarta-feira, a chegada de uma nova frente fria deve alterar o padrão atmosférico sobre o centro-sul do Brasil e favorecer a redução das temperaturas nas áreas afetadas.