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Alerta máximo: Inmet emite aviso de onda de calor para 8 estados; temperaturas podem chegar a 41 °C

Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) estará em vigor a partir deste sábado (26)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 22:41

Onda de calor atinge o Brasil
Onda de calor atinge o Brasil Crédito: Reprodução

Ao menos oito estados brasileiros estão sob alerta vermelho para uma onda de calor nos próximos dias. O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) estará em vigor a partir deste sábado (26), ao meio-dia, até as 18h da próxima quarta-feira (30). Os estados afetados estão nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul do país.

O Inmet indica a possibilidade de temperaturas até 5 °C acima da média por um período superior a cinco dias, o que pode representar riscos à saúde da população.

Segundo o instituto, as temperaturas máximas poderão chegar a 41 °C em Cuiabá, no Mato Grosso, no domingo (27) e na segunda-feira (28), e a 40 °C em Campo Grande (MS), na segunda-feira. Em São Paulo, a máxima poderá atingir 32 °C no domingo.

Verão ou inverno? Os efeitos do calor

Técnicas simples aliviam o calor sem aumentar a conta de luz (Projeto: Escritório Dantas & Passos Arquitetura | Imagem: Maura Mello) por Projeto: Escritório Dantas & Passos Arquitetura | Imagem: Maura Mello
Cortinas pesadas e portas de vidro mantêm o calor  (Projeto: Martins Galera Arquitetura | Imagem: Victor Guilherme) por Projeto: Martins Galera Arquitetura | Imagem: Victor Guilherme
Tapetes e mantas ajudam a reter calor (Projeto: Martins Galera Arquitetura | Imagem: Victor Guilherme) por Projeto: Martins Galera Arquitetura | Imagem: Victor Guilherme
Pausas frequentes para descanso são importantes para o corpo, especialmente em condições de calor extremo (Imagem: ViDI Studio | Shutterstock) por Imagem: ViDI Studio | Shutterstock
O calor intenso exige cuidados redobrados durante a prática de atividade física (Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock) por Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock
O consumo de álcool pode aumentar o rubor e a sensação de calor intenso da rosácea (Imagem: Africa Studio | Shutterstock) por Imagem: Africa Studio | Shutterstock
O calor intenso pode prejudicar a pele de todo o corpo (Imagem: Iryna Inshyna | Shutterstock) por Imagem: Iryna Inshyna | Shutterstock
Os cuidados com a pele devem ser redobrados no calor (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Pontos de hidratação gratuitos ajudam no combate ao calor por Divulgação
Cuidados com os pets devem ser redobrados durante os dias de calor (Imagem: pyrozhenka | Shutterstock) por Imagem: pyrozhenka | Shutterstock
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Técnicas simples aliviam o calor sem aumentar a conta de luz (Projeto: Escritório Dantas & Passos Arquitetura | Imagem: Maura Mello) por Projeto: Escritório Dantas & Passos Arquitetura | Imagem: Maura Mello

Após a quarta-feira, a chegada de uma nova frente fria deve alterar o padrão atmosférico sobre o centro-sul do Brasil e favorecer a redução das temperaturas nas áreas afetadas.

Entre as regiões afetadas estão Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo, em todo o território; além do centro e do sul de Mato Grosso, incluindo a capital, Cuiabá; do centro, do sul e do oeste do Rio de Janeiro, incluindo a capital; e do sul e do sudeste de Minas Gerais, em áreas próximas aos municípios de Passos, Poços de Caldas, Varginha, Maria da Fé e Lavras. Goiás e Santa Catarina também terão áreas afetadas.

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