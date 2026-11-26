EX-ASSESSOR DE BOLSONARO

Alexandre de Moraes ordena destruição dos passaportes de Filipe Martins

Ministro do STF considerou que documentos perderam a finalidade após início do cumprimento da pena de 21 anos de prisão

Carol Neves

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 07:30

Filipe Garcia Martins Pereira, ex-assessor de Assuntos Internacionais Crédito: Reprodução

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a destruição dos passaportes do ex-assessor presidencial Filipe Martins, condenado a 21 anos de prisão por participação na tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. A decisão foi assinada na terça-feira (24).

Os documentos haviam sido apreendidos por determinação do próprio STF, em dezembro de 2025, quando Moraes decretou a prisão domiciliar de Martins e determinou a entrega de todos os passaportes brasileiros em nome dele.

A decisão sobre o destino dos documentos ocorreu após a 3ª Vara Criminal de Ponta Grossa, no Paraná, comunicar ao Supremo que mantinha os passaportes sob custódia e solicitar orientações sobre como proceder com o material.

Ao analisar o pedido, Moraes considerou que a manutenção dos documentos apreendidos perdeu a finalidade depois que o ex-assessor começou a cumprir a pena em regime fechado. Segundo o ministro, a condição de preso impede a utilização dos passaportes para viagens internacionais.

"Estando o sentenciado recolhido ao sistema prisional, inexiste possibilidade de utilização dos passaportes para viagens ao exterior, finalidade própria desses documentos. Assim, os passaportes perderam a utilidade que justificou sua apreensão, não se mostrando necessários para assegurar a aplicação da lei penal nem para qualquer outra finalidade processual", afirmou Moraes.

O ministro determinou que a Justiça de Ponta Grossa seja comunicada para adotar as providências necessárias à destruição dos documentos. A Procuradoria-Geral da República (PGR) também deverá ser informada.

Condenação de Filipe Martins

Ex-assessor especial para Assuntos Internacionais durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), Filipe Martins foi condenado a 21 anos de prisão no processo que investigou a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

De acordo com as investigações, ele teria atuado como um dos articuladores da trama, participado de reuniões e auxiliado na elaboração da chamada minuta do golpe, documento que previa medidas para impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).