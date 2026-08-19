STF

Alexandre de Moraes propõe volta da exigência de diploma para jornalista

Ministro do STF afirmou que liberdade de imprensa não pode ser usada para cometer crimes ou ofender pessoas

Carol Neves

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 08:44

Alexandre de Moraes Crédito: Gustavo Moreno/STF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), defendeu a retomada da exigência de diploma de ensino superior para o exercício do jornalismo e fez críticas ao que considera abusos cometidos sob o argumento da liberdade de imprensa. As declarações ocorreram durante o julgamento de um caso envolvendo um pedido de direito de resposta na Primeira Turma da Corte.

A discussão foi iniciada pelo ministro Flávio Dino, que sugeriu uma revisão da decisão tomada pelo STF em 2009, quando o tribunal derrubou a obrigatoriedade do diploma e do registro profissional para jornalistas. Na avaliação de Dino, ampliar automaticamente as garantias destinadas à imprensa para qualquer pessoa que produza conteúdo na internet poderia gerar distorções.

"Qualquer pessoa acorda e pensa: a partir de hoje, vou ser jornalista. Começa no seu blog a atacar pessoas e a se escorar na liberdade de imprensa. Claramente não podemos normalizar isso e tratar essas pessoas como imprensa séria. Talvez seja o momento de refletirmos com uma regra de transição para quem já exerce seriamente a profissão", afirmou Moraes.

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O ministro também defendeu que o STF volte a discutir a exigência da formação específica. Segundo ele, a decisão de 2009 foi tomada por uma composição diferente da atual e poderia ser revista com a criação de uma regra de transição para profissionais que já atuam na área.

"Está na hora de refletirmos sobre a questão do diploma de jornalismo", declarou. Moraes citou ainda como exemplo a antiga atuação dos chamados "rábulas", pessoas que exerciam a advocacia sem formação em Direito, antes de a exigência profissional ser consolidada.

Liberdade de imprensa

Moraes também afirmou que a liberdade de imprensa deve estar acompanhada de responsabilidade. Para ele, veículos de comunicação precisam reconhecer e corrigir erros, principalmente quando informações falsas provocam consequências para pessoas.

"A liberdade de imprensa é garantida pela Constituição com o binômio liberdade com responsabilidade. Não se pode verificar só uma das faces", disse.

O ministro mencionou o caso da Escola Base, em São Paulo, episódio ocorrido em 1994 que envolveu acusações posteriormente consideradas infundadas contra funcionários de uma escola infantil. Segundo Moraes, a imprensa nem sempre reconhece os próprios erros.

"A própria imprensa acaba tentando encobrir seus erros", afirmou.

Durante a sessão, Moraes também citou a atuação de organizações criminosas na disseminação de conteúdo nas redes sociais. Segundo ele, facções já utilizam estruturas de desinformação na internet, o que, em sua avaliação, reforça a necessidade de distinguir o trabalho jornalístico profissional de conteúdos produzidos por pessoas que passam a se apresentar como jornalistas ou especialistas.

"Infelizmente, já se infiltraram nas redes de desinformação nas redes sociais. Aí, basta colocar como especialista, jornalista, para tratarmos como tal. Não. A liberdade de imprensa é fundamental na democracia. Se a gente deixar que a imprensa seja contaminada, estaremos desgastando um dos grandes pilares para a democracia", afirmou.