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Alexandre Pires é alvo de buscas da PF em operação contra exploração ilegal de Terra Yanomami

Imóvel e produtora musical do cantor estão entre os alvos

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 10:48

Alexandre Pires
Alexandre Pires Crédito: Reprodução

A Polícia Federal realizou buscas em um imóvel e na produtora musical do cantor Alexandre Pires, em Uberlândia (MG), nesta quarta-feira (23). A ação faz parte de uma investigação sobre um grupo suspeito de movimentar recursos provenientes da exploração e comercialização ilegal de cassiterita retirada da Terra Indígena Yanomami, em Roraima, de acordo com o g1. 

Além do cantor, os empresários Diego Possebon e Matheus Possebon também foram alvos das medidas. A operação cumpre 12 mandados de busca e apreensão e outras 17 ordens judiciais para bloquear ou sequestrar bens e valores. Não houve determinação de prisão dos investigados.

De acordo com a investigação, o grupo teria desenvolvido mecanismos para dificultar a identificação da origem dos recursos obtidos com o minério. Entre as estratégias analisadas estão a utilização de empresas no Brasil e no exterior, contas bancárias de terceiros, transações internacionais e operações conhecidas como dólar-cabo.

Alexandre Pires

Alexandre Pires por Divulgação
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Alexandre Pires por Divulgação
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Alexandre Pires por Divulgação
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Alexandre Pires por Divulgação

A Polícia Federal estima que mais de US$ 48 milhões tenham passado por essas estruturas. A suspeita é de que os recursos fossem divididos entre diferentes pessoas e empresas para ocultar sua origem e dificultar o rastreamento das movimentações financeiras.

Alexandre Pires aparece na apuração por meio da relação empresarial que mantinha com Matheus Possebon, seu empresário. O irmão dele, Diego Possebon, é apontado pelos investigadores como responsável pela operação central do grupo. Segundo a PF, o cantor e uma empresa ligada a ele foram incluídos no núcleo financeiro investigado, sob suspeita de terem sido utilizados na movimentação e ocultação de valores.

Durante as buscas em Uberlândia, os agentes recolhem documentos, mídias e outros materiais que possam ajudar a esclarecer as transações investigadas. A apuração também verifica a possível utilização de documentos falsos para conferir aparência de legalidade a negócios relacionados ao minério.

A operação é uma nova etapa da chamada Operação Disco de Ouro, que investiga a comercialização e a exportação irregular de minério. Conforme o envolvimento de cada investigado e os resultados das diligências, podem ser atribuídos crimes como lavagem de dinheiro, organização criminosa, falsidade ideológica e operação irregular de instituição financeira. A defesa de Alexandre Pires ainda não havia se manifestado sobre a ação até a última atualização.

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Tags:

Polícia Federal Operação Alexandre Pires

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