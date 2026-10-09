COMPRAS

AliExpress e Correios fecham acordo para ter entregas mais rápidas no Brasil na Black Friday

Acordo prevê redução de prazos, reforço no processamento de encomendas e melhorias no rastreamento durante o período

Carol Neves

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 11:07

Aliexpress Crédito: Shutterstock

O AliExpress e os Correios firmaram um acordo para acelerar as entregas no Brasil durante as compras de fim de ano, incluindo o 11.11 e a Black Friday. As empresas também renovaram o contrato responsável pela distribuição dos pedidos da plataforma aos consumidores brasileiros.

Os documentos foram assinados em setembro, na sede do Alibaba Group, grupo ao qual pertence o AliExpress, em Hangzhou, na China. Além da renovação, um memorando de entendimentos estabelece medidas conjuntas para aprimorar o serviço.

O planejamento logístico para o período de maior demanda terá como prioridades a redução dos prazos, a ampliação da capacidade de processamento de encomendas e a melhoria da visibilidade do rastreamento. A atuação dos Correios em todos os municípios brasileiros é parte da estratégia da plataforma para alcançar consumidores tanto nas capitais quanto no interior.

As maiores plataformas de venda on-line 1 de 10

“A capilaridade dos Correios leva o AliExpress ao Brasil inteiro, de ponta a ponta, das grandes capitais às cidades mais distantes do interior”, afirmou Briza Bueno, diretora-geral do AliExpress no Brasil.

Para os Correios, o fortalecimento de acordos internacionais integra o Plano de Reestruturação da estatal, que busca ampliar receitas e atrair negócios.

“Ao fortalecer nossa atuação junto a grandes plataformas globais, ampliamos nossa capacidade de gerar receitas, atrair novos negócios e consolidar o papel dos Correios como protagonista da logística do comércio eletrônico”, declarou o presidente da empresa, Emmanuel Rondon.

Rondon também afirmou que a estatal está preparada para o crescimento do volume de encomendas no fim do ano.