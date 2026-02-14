Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Alma despedaçada': leia a carta aberta da mulher de secretário que matou os dois filhos

Empresária se pronuncia pela primeira vez após morte das crianças e do marido, secretário municipal

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 13:14

Secretário matou filhos e tirou a própria vida
Secretário matou filhos e tirou a própria vida Crédito: Reprodução

A empresária Sarah Tinoco Araújo divulgou uma carta aberta que representa seu primeiro posicionamento público após a morte dos filhos, Miguel, de 12 anos, e Benício, de 8, além do marido, Thales Naves Alves Machado, que atuava como secretário de Governo da Prefeitura de Itumbiara.

A tragédia aconteceu na noite de quinta-feira (11), quando, segundo as investigações, o secretário atirou contra as crianças e, em seguida, tirou a própria vida.

Secretário atirou nos filhos e se matou

Thales Alves Naves Machado por Reprodução
Thales Alves Naves Machado com os filhos por Reprodução
Thales Alves Naves Machado por Reprodução
Thales Alves Naves Machado matou filho Miguel por Reprodução
Thales Alves Naves Machado atirou nos filhos e se matou por Reprodução
1 de 5
Thales Alves Naves Machado por Reprodução

Em publicação nas redes sociais, Sarah compartilhou um longo desabafo marcado por luto e arrependimento. Logo no início do texto, descreve o impacto da perda. “Hoje me dirijo a todos com a alma despedaçada por uma dor que palavras não conseguem traduzir. Perdi meus filhos, perdi minha família e uma parte de mim se foi para sempre.”

Ao longo da carta, ela admite falhas na relação conjugal e afirma que levará consigo as consequências das decisões tomadas durante o casamento. “Reconheço, diante de todos, que cometi falhas no meu casamento. Houve erros, atitudes que machucaram e situações que jamais deveriam ter acontecido. Levarei comigo, por toda a vida, o peso das minhas escolhas e das consequências que elas trouxeram. Sei que nada do que eu diga agora tem o poder de mudar o que aconteceu.”

Mesmo reconhecendo problemas na relação, a empresária destaca que nada poderia justificar o desfecho violento. “Mas também preciso afirmar que nada, absolutamente nada, pode justificar a tragédia que nos atingiu. Meus filhos eram inocentes. Eram cheios de vida, de sonhos, de carinho. Não mereciam esse destino.” Em outro trecho, acrescenta: “Eles eram a luz dos meus dias e, sem eles, tudo se tornou sombra, saudade e arrependimento.”

Ao final do texto, Sarah dirige um pedido de perdão a familiares e amigos e também aos filhos, Miguel e Benício, lamentando não poder mais expressar o amor que sentia por eles. “Peço perdão às nossas famílias, aos amigos e a todos que estão sofrendo conosco. Peço perdão, principalmente, aos meus filhos, que não estão mais aqui para ouvir minha voz dizer o quanto eram amados, o quanto eram minha razão de viver.”

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Morre segundo filho baleado por secretário em Itumbiara

'Ele não matou por amor, matou por controle', diz delegada sobre caso de secretário de Itumbiara

Salário de R$ 19 mil e genro do prefeito: quem era o secretário que matou o filho em Itumbiara

Secretário de prefeitura fez declaração antes de matar filho com tiro na cabeça: 'Papai ama muito'

Secretário de prefeitura atira contra os dois filhos, mata um e deixa outro em estado gravíssimo

Ela encerra mencionando a dimensão da dor vivida. “Estou atravessando a maior dor que uma mãe pode suportar. Rogo a Deus que tenha misericórdia de nós e receba meus filhos com amor. Que encontrem descanso e paz”.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, o crime ocorreu dentro da casa da família, em Itumbiara. Antes do ocorrido, o secretário teria publicado uma mensagem de despedida nas redes sociais, o que alertou parentes e levou à descoberta da tragédia.

Mais recentes

Imagem - STF barra aposentadoria especial para vigilantes após INSS apontar rombo de R$ 154 bilhões

STF barra aposentadoria especial para vigilantes após INSS apontar rombo de R$ 154 bilhões
Imagem - O que se sabe sobre a doença que levou à morte de jornalista de 31 anos após oito dias internada

O que se sabe sobre a doença que levou à morte de jornalista de 31 anos após oito dias internada
Imagem - Pagamento para clientes que tinham até R$ 1 mil no Will Bank é antecipado; veja como sacar

Pagamento para clientes que tinham até R$ 1 mil no Will Bank é antecipado; veja como sacar

MAIS LIDAS

Imagem - Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa
01

Carnaval de Salvador 2026: confira a programação completa

Imagem - Informe de rendimentos do Imposto de Renda 2026: prazo para liberação, onde acessar e como agir em caso de atraso
02

Informe de rendimentos do Imposto de Renda 2026: prazo para liberação, onde acessar e como agir em caso de atraso

Imagem - Saiba como é viver experiência exclusiva do Camarote Brahma, um dos mais disputados da folia em Salvador
03

Saiba como é viver experiência exclusiva do Camarote Brahma, um dos mais disputados da folia em Salvador

Imagem - Carnaval Salvador 2026: confira a programação dos principais circuitos neste sábado (14)
04

Carnaval Salvador 2026: confira a programação dos principais circuitos neste sábado (14)