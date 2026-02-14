CRIME

'Alma despedaçada': leia a carta aberta da mulher de secretário que matou os dois filhos

Empresária se pronuncia pela primeira vez após morte das crianças e do marido, secretário municipal

Carol Neves

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 13:14

Secretário matou filhos e tirou a própria vida Crédito: Reprodução

A empresária Sarah Tinoco Araújo divulgou uma carta aberta que representa seu primeiro posicionamento público após a morte dos filhos, Miguel, de 12 anos, e Benício, de 8, além do marido, Thales Naves Alves Machado, que atuava como secretário de Governo da Prefeitura de Itumbiara.

A tragédia aconteceu na noite de quinta-feira (11), quando, segundo as investigações, o secretário atirou contra as crianças e, em seguida, tirou a própria vida.

Em publicação nas redes sociais, Sarah compartilhou um longo desabafo marcado por luto e arrependimento. Logo no início do texto, descreve o impacto da perda. “Hoje me dirijo a todos com a alma despedaçada por uma dor que palavras não conseguem traduzir. Perdi meus filhos, perdi minha família e uma parte de mim se foi para sempre.”

Ao longo da carta, ela admite falhas na relação conjugal e afirma que levará consigo as consequências das decisões tomadas durante o casamento. “Reconheço, diante de todos, que cometi falhas no meu casamento. Houve erros, atitudes que machucaram e situações que jamais deveriam ter acontecido. Levarei comigo, por toda a vida, o peso das minhas escolhas e das consequências que elas trouxeram. Sei que nada do que eu diga agora tem o poder de mudar o que aconteceu.”

Mesmo reconhecendo problemas na relação, a empresária destaca que nada poderia justificar o desfecho violento. “Mas também preciso afirmar que nada, absolutamente nada, pode justificar a tragédia que nos atingiu. Meus filhos eram inocentes. Eram cheios de vida, de sonhos, de carinho. Não mereciam esse destino.” Em outro trecho, acrescenta: “Eles eram a luz dos meus dias e, sem eles, tudo se tornou sombra, saudade e arrependimento.”

Ao final do texto, Sarah dirige um pedido de perdão a familiares e amigos e também aos filhos, Miguel e Benício, lamentando não poder mais expressar o amor que sentia por eles. “Peço perdão às nossas famílias, aos amigos e a todos que estão sofrendo conosco. Peço perdão, principalmente, aos meus filhos, que não estão mais aqui para ouvir minha voz dizer o quanto eram amados, o quanto eram minha razão de viver.”

Ela encerra mencionando a dimensão da dor vivida. “Estou atravessando a maior dor que uma mãe pode suportar. Rogo a Deus que tenha misericórdia de nós e receba meus filhos com amor. Que encontrem descanso e paz”.