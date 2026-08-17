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Aluguel consignado pode aliviar o bolso ou apertar ainda mais? Entenda o risco de comprometer o salário

Projeto aprovado pela Câmara prevê desconto de até 30% da remuneração para pagar aluguel, mas especialistas alertam para o efeito acumulado com empréstimos, cartão e outras dívidas

Perla Ribeiro

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 17:04

Aluguel consignado pode aliviar o bolso ou apertar ainda mais? Entenda o risco de comprometer o salário Crédito: Reprodução

A possibilidade de pagar o aluguel com desconto direto no salário pode representar uma alternativa para trabalhadores que precisam organizar as despesas com moradia. Mas a proposta do chamado “aluguel consignado”, aprovada pela Câmara dos Deputados, também levanta uma preocupação: quanto do salário pode acabar comprometido quando essa nova modalidade se soma a outras dívidas?

Pela proposta aprovada, empregados da iniciativa privada, servidores públicos, aposentados e pensionistas poderão utilizar parte do salário ou benefício para garantir o pagamento do aluguel, com desconto de até 30% da remuneração. O texto ainda será analisado pelo Senado e, caso seja aprovado, dependerá de sanção presidencial para entrar em vigor.

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A medida se juntaria a outras modalidades de crédito consignado já disponíveis, como empréstimos tradicionais e o Crédito do Trabalhador. Para especialistas, o principal cuidado não está necessariamente em uma modalidade específica, mas na soma de todos os compromissos que saem, direta ou indiretamente, da renda mensal.

“O grande risco não está em uma modalidade específica de consignado, mas na soma delas. O trabalhador pode olhar para cada parcela isoladamente e considerar que ela cabe no orçamento, mas, quando reúne empréstimos, aluguel, cartão de crédito e outras obrigações, percebe que uma parcela muito grande da renda já está comprometida”, explica Reinaldo Domingos, PhD em Educação Financeira e presidente da Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira (ABEFIN).

O perigo de olhar apenas para o valor da parcela

A facilidade de contratação pode criar uma falsa sensação de que ainda existe espaço no orçamento. Como parte dos pagamentos é descontada automaticamente, o impacto acumulado pode não ser percebido imediatamente. Uma pesquisa da ABEFIN em parceria com o Instituto Axxus de Pesquisas, ligado à Unicamp, ajuda a dimensionar o problema. Entre trabalhadores que contrataram o Crédito do Trabalhador, 83% disseram não saber quanto pagam de juros, enquanto 69% não avaliaram o impacto da contratação no orçamento familiar. Além disso, 36% utilizaram o crédito para quitar outras dívidas.

Para Reinaldo, esses dados mostram que analisar somente o valor da parcela pode ser enganoso. O que importa é saber quanto da renda já está comprometido e quanto efetivamente permanece disponível para despesas, imprevistos, poupança e projetos. “Crédito não aumenta renda. Ele antecipa o uso de uma renda que ainda será recebida”, afirma.

Aluguel não é uma dívida qualquer

O aluguel exige atenção especial porque, diferentemente de uma compra pontual, representa uma despesa recorrente e de longo prazo. Se o valor for somado a empréstimos consignados, cartão de crédito, financiamentos e outras obrigações, o trabalhador pode ficar com uma margem financeira pequena demais para lidar com situações inesperadas, como uma redução de renda ou uma despesa médica.

“O aluguel não pode ser analisado apenas como mais uma parcela. É uma despesa permanente. Se ela for somada a empréstimos consignados, cartão de crédito, financiamento e outras dívidas, o trabalhador pode chegar a um nível de comprometimento em que qualquer imprevisto provoca um desequilíbrio”, alerta o especialista.

Mais crédito pode significar menos dinheiro livre

À medida que aumentam as possibilidades de vincular compromissos diretamente à remuneração, diminui a parcela do salário que o trabalhador consegue administrar livremente. O risco é entrar em um ciclo no qual uma nova dívida serve para resolver o problema provocado por uma dívida anterior. O levantamento da ABEFIN, por exemplo, mostra que mais de um terço dos entrevistados utilizou o Crédito do Trabalhador para quitar outros débitos.

A substituição pode fazer sentido quando uma dívida mais cara é trocada por outra de menor custo e existe planejamento. O problema aparece quando apenas se troca uma dívida por outra sem resolver a origem do desequilíbrio financeiro. Por isso, antes de contratar, a recomendação é olhar para três pontos: custo total da operação, prazo e impacto sobre os demais objetivos financeiros da família. A pergunta, segundo Reinaldo, não deveria ser apenas “quanto cabe de parcela no meu salário?”, mas quanto da renda já está comprometido, quanto a nova operação custará ao final e o que deixará de caber no orçamento depois dela.

A dívida também pode chegar ao trabalho

O excesso de compromissos financeiros não necessariamente fica restrito à vida doméstica. Segundo Daniel Santos, consultor trabalhista da Confirp Contabilidade, o endividamento pode afetar também a relação do trabalhador com a empresa. Uma parcela significativa do salário já comprometida pode gerar estresse, insatisfação e pressão por aumento de remuneração, com possíveis reflexos em produtividade, absenteísmo, clima organizacional e turnover.

Em alguns casos, a pressão financeira pode até influenciar decisões profissionais. O trabalhador pode considerar mudar de emprego para tentar aumentar a renda ou perder motivação ao perceber que grande parte do salário não está disponível. “Um funcionário que está excessivamente endividado pode buscar outro emprego para tentar melhorar a remuneração ou pode perder motivação porque percebe que boa parte do salário não está disponível”, afirma Daniel.

Trocar o emprego para fugir das dívidas pode criar outro problema

Outra possibilidade apontada pelos especialistas é que o trabalhador busque alternativas fora do emprego formal para tentar recuperar parte da renda disponível, inclusive atuando como pessoa jurídica ou no mercado informal. Isso, porém, não é uma consequência automática do consignado, mas pode ocorrer em situações de desequilíbrio financeiro.

“Quando uma pessoa começa a tomar decisões profissionais exclusivamente para escapar dos descontos ou das dívidas, estamos diante de um sinal de descontrole financeiro”, alerta Reinaldo. Segundo ele, trocar o emprego formal por uma atividade informal ou como PJ pode produzir uma sensação imediata de maior renda, mas também significa abrir mão de previdência, proteção social e planejamento de longo prazo.

A proposta ainda não virou regra

O aluguel consignado ainda depende da análise do Senado e de eventual sanção presidencial. Independentemente do resultado da tramitação, especialistas afirmam que a discussão expõe uma questão mais ampla: o trabalhador tem acesso a cada vez mais formas de comprometer a própria renda, mas nem sempre dispõe das informações necessárias para avaliar o impacto conjunto dessas escolhas.

Isso não significa que o crédito consignado seja necessariamente prejudicial. Ele pode ser útil em determinadas situações e até permitir a substituição de uma dívida mais cara por outra mais barata. O problema está na contratação sem planejamento, sem conhecer o custo total e sem considerar as obrigações que já existem.

“Educação financeira é justamente aprender a enxergar o conjunto e não apenas a parcela que aparece na tela ou no contracheque”, resume Reinaldo. Para as empresas, o desafio também passa pelo acompanhamento correto dos descontos e pela conscientização dos funcionários. Segundo Daniel, quanto maior a pressão financeira sobre o trabalhador, maiores podem ser os reflexos no ambiente corporativo.