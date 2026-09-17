DECISÃO

Aluguel por Airbnb em condomínios: STJ suspende ações em todo o país

Julgamento também definiu que eventual autorização para locações por curta ou curtíssima temporada deverá ser aprovada em assembleia

Millena Marques

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 14:47

Apartamento 1/4 no Circuito Barra/Ondina em frente ao Farol da Barra, no Airbnb Crédito: Reprodução/ Airbnb

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou a suspensão, em todo o país, dos processos individuais e coletivos que discutem a possibilidade de locação de imóveis por curta temporada em condomínios residenciais por meio de plataformas digitais, como o Airbnb.

A controvérsia envolve a interpretação das convenções condominiais que estabelecem destinação exclusivamente residencial para as unidades. O debate é se essa previsão, por si só, é suficiente para impedir as locações de curta temporada ou se seria necessária uma proibição expressa.

A decisão foi tomada durante a afetação dos Recursos Especiais 2.272.537 e 2.272.536 ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.443). Os processos têm relatoria do ministro Raul Araújo.

Ao defender a afetação da matéria, o ministro destacou que a definição de uma tese vinculante contribuirá para garantir maior segurança jurídica e uniformidade nas decisões sobre o tema. Conforme prevê o artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), juízes e tribunais devem observar as teses fixadas em julgamentos de recursos repetitivos.

Segundo Raul Araújo, a controvérsia apresenta caráter repetitivo. Ele observou que a Comissão Gestora de Precedentes, Jurisprudência e Ações Coletivas (Cogepac) identificou, no âmbito do STJ, 50 decisões monocráticas e acórdãos relacionados à questão.

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Entendimento já consolidado pelo STJ

Em seu voto, o relator ressaltou que o assunto já foi analisado anteriormente pelas duas turmas especializadas em direito privado da corte.

Ele lembrou ainda que a própria Segunda Seção, formada pela Terceira e pela Quarta Turmas, consolidou entendimento ao julgar o REsp 2.121.055. Na ocasião, o colegiado concluiu que a convenção condominial não precisa trazer uma vedação expressa à locação por curta temporada. Basta que o documento estabeleça a destinação exclusivamente residencial das unidades para que a prática seja considerada incompatível com a finalidade do condomínio.

O julgamento também definiu que eventual autorização para locações por curta ou curtíssima temporada deverá ser aprovada em assembleia, mediante quórum qualificado de dois terços dos condôminos.

“A controvérsia apresentada, uma vez decidida em precedente qualificado, terá o condão de possibilitar a formação de um precedente judicial dotado de segurança jurídica, evitando-se, com isso, que eventuais recursos interpostos nas causas originárias possam ser decididos de forma distinta”, afirmou o ministro.

Julgamento de repetitivos

O Código de Processo Civil disciplina, nos artigos 1.036 e seguintes, o julgamento de recursos repetitivos, mecanismo utilizado quando há múltiplos processos com a mesma controvérsia jurídica.

Ao afetar um tema para esse rito, o STJ seleciona recursos representativos da discussão para estabelecer um entendimento que servirá de orientação para casos semelhantes em todo o país.