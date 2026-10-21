PARANÁ

Alunas desconfiam de luz vermelha, descobrem câmera em banheiro de colégio cívico-militar e fazem protesto

Estudantes dizem que equipamento havia sido apresentado como sensor de fumaça; Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso

Carol Neves

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 12:50

Imagens iam para central de monitoramento Crédito: Reprodução

Uma luz vermelha na parede do banheiro feminino levou uma aluna do Colégio Cívico-Militar Érico Veríssimo, em Cambé, no norte do Paraná, a examinar um equipamento instalado no ambiente. Por trás da cobertura plástica, ela encontrou uma câmera gravando imagens. A descoberta ocorreu na segunda-feira (19) e motivou um protesto de estudantes na entrada da escola no dia seguinte.

Segundo o boletim de ocorrência, as alunas conheciam o aparelho havia aproximadamente três anos, mas a direção havia informado, à época, que era um sensor de fumaça para evitar que estudantes fumassem no banheiro. Após a descoberta, outro aluno fotografou o painel de monitoramento do colégio, que exibia imagens de cabines e espelhos do local.

As estudantes relataram à polícia que haviam trocado de roupa recentemente na área comum do banheiro para uma sessão de fotografias. Conforme o boletim, “seus corpos e sua nudez foram indevidamente expostos e registrados sem qualquer consentimento”.

Câmera em banheiro de colégio cívico-militar provoca protesto de estudantes 1 de 3

Em entrevista à RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, uma aluna afirmou que a escola não avisou sobre a instalação das câmeras e que os responsáveis não assinaram autorização para a captação de imagens naquele espaço.

“Eu me senti invadida, porque é o meu corpo que estavam vendo. Eu mesma já troquei de roupa diversas vezes no banheiro. Para a gente, é assustador porque eram homens que viam as câmeras, estavam na sala dos militares”, disse.

O colégio confirmou a instalação de câmeras, mas negou que os equipamentos filmassem o interior das cabines. Em nota aos responsáveis, afirmou que elas “estavam direcionadas às portas de entrada dos banheiros masculino e feminino, sem captar os espaços destinados às necessidades fisiológicas dos estudantes”. A instituição declarou que o objetivo era acompanhar os acessos e contribuir para a segurança escolar.

A direção também afirmou que o estudante que fotografou o painel entrou sem autorização na sala dos monitores militares e acessou o computador utilizado pela equipe. Segundo a escola, as circunstâncias desse acesso e da divulgação da imagem serão apuradas.

No comunicado, o colégio classificou a retirada à força das câmeras como vandalismo e informou que adotará medidas administrativas e fará os encaminhamentos necessários aos órgãos competentes.

A Secretaria Estadual de Educação do Paraná (Seed-PR) informou que o Núcleo Regional de Educação de Londrina orientou a direção assim que soube do caso. Segundo a pasta, a escola comunicou que os equipamentos já foram retirados e que não há imagens armazenadas relacionadas a eles.

Uma equipe do núcleo visitará o colégio para verificar a situação e orientar as próximas providências. A Seed-PR afirmou ainda que o monitoramento nas unidades escolares deve respeitar integralmente a privacidade, a dignidade e a segurança dos estudantes.