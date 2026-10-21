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Alunas desconfiam de luz vermelha, descobrem câmera em banheiro de colégio cívico-militar e fazem protesto

Estudantes dizem que equipamento havia sido apresentado como sensor de fumaça; Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 12:50

Imagens iam para central de monitoramento
Imagens iam para central de monitoramento Crédito: Reprodução

Uma luz vermelha na parede do banheiro feminino levou uma aluna do Colégio Cívico-Militar Érico Veríssimo, em Cambé, no norte do Paraná, a examinar um equipamento instalado no ambiente. Por trás da cobertura plástica, ela encontrou uma câmera gravando imagens. A descoberta ocorreu na segunda-feira (19) e motivou um protesto de estudantes na entrada da escola no dia seguinte.

Segundo o boletim de ocorrência, as alunas conheciam o aparelho havia aproximadamente três anos, mas a direção havia informado, à época, que era um sensor de fumaça para evitar que estudantes fumassem no banheiro. Após a descoberta, outro aluno fotografou o painel de monitoramento do colégio, que exibia imagens de cabines e espelhos do local.

As estudantes relataram à polícia que haviam trocado de roupa recentemente na área comum do banheiro para uma sessão de fotografias. Conforme o boletim, “seus corpos e sua nudez foram indevidamente expostos e registrados sem qualquer consentimento”.

Câmera em banheiro de colégio cívico-militar provoca protesto de estudantes

Alunas encontraram câmera em aparelho que, segundo elas, havia sido apresentado como sensor de fumaça por Reprodução
Câmera ficava escondida no banheiro por Reprodução
Imagens iam para central de monitoramento por Reprodução
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Alunas encontraram câmera em aparelho que, segundo elas, havia sido apresentado como sensor de fumaça por Reprodução

Em entrevista à RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, uma aluna afirmou que a escola não avisou sobre a instalação das câmeras e que os responsáveis não assinaram autorização para a captação de imagens naquele espaço.

“Eu me senti invadida, porque é o meu corpo que estavam vendo. Eu mesma já troquei de roupa diversas vezes no banheiro. Para a gente, é assustador porque eram homens que viam as câmeras, estavam na sala dos militares”, disse.

O colégio confirmou a instalação de câmeras, mas negou que os equipamentos filmassem o interior das cabines. Em nota aos responsáveis, afirmou que elas “estavam direcionadas às portas de entrada dos banheiros masculino e feminino, sem captar os espaços destinados às necessidades fisiológicas dos estudantes”. A instituição declarou que o objetivo era acompanhar os acessos e contribuir para a segurança escolar.

A direção também afirmou que o estudante que fotografou o painel entrou sem autorização na sala dos monitores militares e acessou o computador utilizado pela equipe. Segundo a escola, as circunstâncias desse acesso e da divulgação da imagem serão apuradas.

No comunicado, o colégio classificou a retirada à força das câmeras como vandalismo e informou que adotará medidas administrativas e fará os encaminhamentos necessários aos órgãos competentes.

A Secretaria Estadual de Educação do Paraná (Seed-PR) informou que o Núcleo Regional de Educação de Londrina orientou a direção assim que soube do caso. Segundo a pasta, a escola comunicou que os equipamentos já foram retirados e que não há imagens armazenadas relacionadas a eles.

Uma equipe do núcleo visitará o colégio para verificar a situação e orientar as próximas providências. A Seed-PR afirmou ainda que o monitoramento nas unidades escolares deve respeitar integralmente a privacidade, a dignidade e a segurança dos estudantes.

A Polícia Civil abriu um inquérito e realiza diligências para apurar os fatos.

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