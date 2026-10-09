DÍVIDA DE PERSONAL

Aluno depreda academia em São Paulo e prejuízo pode chegar a R$ 50 mil

Câmeras registraram o homem arremessando pesos contra espelhos e danificando equipamento



Mariana Rios

Estadão

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 20:03

O que se sabe sobre aluno que depredou academia na Oscar Freire por suposta dívida de personal Crédito: Reprodução/X

Um aluno foi flagrado por câmeras de segurança depredando a unidade da academia Voi Fit na rua Oscar Freire, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. As imagens mostram o homem arremessando pesos contra espelhos, danificando equipamentos e ameaçando funcionários. O prejuízo estimado pela academia pode chegar a R$ 50 mil.

Os ataques teriam ocorrido na quarta (7) e quinta-feira (8). Segundo o gerente da rede, identificado como Rubens em entrevista ao Brasil Urgente, da TV Band, a confusão teria sido motivada por uma dívida entre o aluno e um personal trainer que trabalha no estabelecimento.

As identidades dos envolvidos não foram divulgadas. Procurada, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) não havia respondido até a publicação das informações que embasam esta reportagem.

O que aconteceu na academia?

Imagens que circulam também nas redes sociais mostram o aluno pegando anilhas e pesos e arremessando os objetos contra os espelhos da academia. Durante a confusão, pessoas que estavam no local aparecem correndo, aparentemente assustadas.

Em outro vídeo, gravado por uma testemunha com um celular, o homem empurra notebooks da recepção para o chão e tenta tomar o aparelho de quem registra a cena.

Pelas imagens divulgadas, não é possível identificar a participação do personal trainer na confusão. Aparentemente, o profissional não estava na academia no momento dos ataques.

O que teria motivado a depredação?

De acordo com o gerente da rede, o personal trainer teria pedido ao aluno um adiantamento do pagamento das aulas de outubro para custear tratamentos médicos.

Ainda segundo Rubens, o aluno afirma que entregou o dinheiro ao profissional, mas que ele passou a faltar às aulas. O homem teria ido à academia para cobrar a devolução dos valores.

O gerente, por sua vez, afirmou que as ausências do personal trainer estavam relacionadas a problemas de saúde. Segundo ele, o aluno passou a cobrar a academia por considerar que o estabelecimento também deveria responder pela situação, já que mantém contratos com os profissionais que atuam no local.

“E aí, ele (aluno) se achou no direito de cobrar da academia, porque, como a gente tem vínculo com os personais - eles têm contratos -, acham que a responsabilidade acaba sendo nossa também”, disse Rubens ao programa.

Qual é o valor do prejuízo?

O prejuízo causado pela depredação pode chegar a R$ 50 mil, segundo o gerente. A estimativa inclui os equipamentos e as estruturas danificadas, além das perdas relacionadas ao período em que a academia ficou sem funcionar.

“A gente está esperando um orçamento final. Mas, até esse momento, a gente não tem exatidão ainda sobre os números”, afirmou Rubens.

O que diz a Voi Fit?

Em nota publicada nas redes sociais, a Voi Fit afirmou que não participou nem intermediou a relação financeira mencionada na reportagem e que não tinha conhecimento prévio do acordo particular entre o aluno e o personal trainer.

A empresa também declarou que não recebeu valores relacionados à negociação e que não considera ser responsável por compromissos financeiros assumidos entre terceiros fora dos serviços contratados diretamente com a academia.