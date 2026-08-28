NA UNIVERSIDADE

Aluno vai para aula vestindo camisa com referências ao nazismo, é confrontado por colegas e acaba agredido

Estudante de História da UFRJ usava ainda acessórios com símbolos do Terceiro Reiche além de camiseta da banda britânica Death in June

Estadão

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 18:37

O aluno vestia uma camiseta da banda britânica Death in June Crédito: Reprodução

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga um episódio de violência envolvendo estudantes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) nas dependências do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais (IFCS) e do Instituto de História (IH), no Centro da capital fluminense.

Na noite de terça-feira (25), um aluno do curso de História compareceu ao prédio do IFCS usando uma camiseta e acessórios com estampas e referências associadas ao nazismo e a símbolos do Terceiro Reich. A vestimenta teria causada a reação e, posteriormente, agressão de outros alunos.

Atos de apologia ao nazismo aconteceram em formatura 1 de 4

O desentendimento começou quando alunos tentaram abordar o jovem e acionar a segurança do campus para retirá-lo do local e encaminhá-lo à delegacia. A discussão evoluiu para uma briga com xingamentos e agressões físicas, incluindo socos, tapas e chutes nas escadas e áreas internas e externas do prédio.

A Polícia Civil analisa as imagens gravadas por celulares de testemunhas e realiza diligências para ouvir os envolvidos e esclarecer tanto a acusação de apologia ao nazismo quanto os atos de agressão física.

Como reagiu a UFRJ?

A UFRJ e a direção do IFCS abriram uma comissão de sindicância para apurar o caso. Em nota oficial, a reitoria da universidade repudiou veementemente qualquer tipo de apologia ao nazismo, ao fascismo, ao racismo, ao antissemitismo e a qualquer forma de intolerância ou discriminação.

A instituição ressaltou que não admite agressões físicas ou violência como resposta a provocações ou divergências ideológicas, afirmando que o ambiente acadêmico deve priorizar a convivência democrática. Reuniões e ações com a comunidade estudantil foram intensificadas para evitar a escalada de novos conflitos no campus.

O motivo da controvérsia