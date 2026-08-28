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Aluno vai para aula vestindo camisa com referências ao nazismo, é confrontado por colegas e acaba agredido

Estudante de História da UFRJ usava ainda acessórios com símbolos do Terceiro Reiche além de camiseta da banda britânica Death in June

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 18:37

O aluno vestia uma camiseta da banda britânica Death in June, grupo conhecido pelo uso de iconografia e vestimentas de inspiração militar fascista e nazista
O aluno vestia uma camiseta da banda britânica Death in June Crédito: Reprodução

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga um episódio de violência envolvendo estudantes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) nas dependências do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais (IFCS) e do Instituto de História (IH), no Centro da capital fluminense.

Na noite de terça-feira (25), um aluno do curso de História compareceu ao prédio do IFCS usando uma camiseta e acessórios com estampas e referências associadas ao nazismo e a símbolos do Terceiro Reich. A vestimenta teria causada a reação e, posteriormente, agressão de outros alunos.

Atos de apologia ao nazismo aconteceram em formatura

Garoto teria trocado de roupa por Reprodução
Gesto similar a saudação nazista por Reprodução
Garoto teria trocado de roupa por Reprodução
Adolescente teria trocado de roupa durante evento por Reprodução
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Garoto teria trocado de roupa por Reprodução

O desentendimento começou quando alunos tentaram abordar o jovem e acionar a segurança do campus para retirá-lo do local e encaminhá-lo à delegacia. A discussão evoluiu para uma briga com xingamentos e agressões físicas, incluindo socos, tapas e chutes nas escadas e áreas internas e externas do prédio.

A Polícia Civil analisa as imagens gravadas por celulares de testemunhas e realiza diligências para ouvir os envolvidos e esclarecer tanto a acusação de apologia ao nazismo quanto os atos de agressão física.

Como reagiu a UFRJ?

A UFRJ e a direção do IFCS abriram uma comissão de sindicância para apurar o caso. Em nota oficial, a reitoria da universidade repudiou veementemente qualquer tipo de apologia ao nazismo, ao fascismo, ao racismo, ao antissemitismo e a qualquer forma de intolerância ou discriminação.

A instituição ressaltou que não admite agressões físicas ou violência como resposta a provocações ou divergências ideológicas, afirmando que o ambiente acadêmico deve priorizar a convivência democrática. Reuniões e ações com a comunidade estudantil foram intensificadas para evitar a escalada de novos conflitos no campus.

O motivo da controvérsia

O aluno vestia uma camiseta da banda britânica Death in June, grupo conhecido pelo uso de iconografia e vestimentas de inspiração militar fascista e nazista. A presença dos símbolos gerou contestação por apologia ao nazismo, que é crime previsto pela legislação brasileira.

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