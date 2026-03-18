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Alunos são suspensos após criar enquete sobre 'meninas mais estupráveis' em colégio de elite

Meninas descobriram conversas e denunciaram para a instituição; caso ocorreu em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 18 de março de 2026 às 09:04

Alunos são suspensos após criar enquete sobre 'meninas mais estupráveis' em colégio de elite
Alunos são suspensos após criar enquete sobre 'meninas mais estupráveis' em colégio de elite Crédito: Reprodução / Google Street View

Um grupo de alunos do 9º ano foi suspenso após criar uma enquete no WhatsApp para eleger as “meninas mais estupráveis” do Colégio São Domingos, na zona oeste de São Paulo. As mensagens foram descobertas por estudantes, que realizaram um protesto dentro da instituição na última quinta-feira (12).

Na conversa, os meninos fizeram uma votação e precisavam justificar a escolha, segundo o portal Metrópoles.

Em nota, o colégio informou que tomou ciência dos fatos em 11 de março e já suspendeu os envolvidos. A instituição também afirmou que adotou medidas como escuta e acolhimento das estudantes, conversa com os autores das postagens e reuniões com familiares dos envolvidos.

A direção ainda ressaltou que as mensagens têm caráter misógino e estão em “total desacordo com os princípios e valores da instituição”.

Assédio, abuso e estupro devem ser denunciados no 180

Para denunciar abuso sexual, ligue 180 por Reprodução
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