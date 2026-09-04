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Amazon inaugura megacentro para processar mais de 700 mil pacotes por semana no Brasil e fazer entregas no mesmo dia

Nova unidade no Paraná tem 24 mil m²

Carol Neves

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 09:22

Novo centro de distribuição da Amazon Crédito: Divulgação

A Amazon inaugurou seu primeiro centro de distribuição no Paraná, ampliando a estrutura logística da empresa na região Sul. Instalada em São José dos Pinhais, a unidade permitirá que clientes paranaenses recebam compras no mesmo dia e também reduzirá os prazos de entrega para consumidores de Santa Catarina.

O empreendimento é operado em parceria com a ID Logistics e ocupa uma área de 24 mil m². Inicialmente, o centro terá capacidade para processar mais de 700 mil pacotes por semana, com produtos destinados ao Paraná e a Santa Catarina.

Nos períodos de maior movimentação, a operação poderá envolver até 900 trabalhadores diretos e indiretos. O centro funciona 24 horas por dia, durante os sete dias da semana, com sistemas de rastreamento e integração das diferentes etapas da operação logística.

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A abertura também deve facilitar a operação de vendedores parceiros instalados nos dois estados do Sul. Empreendedores do Paraná e de Santa Catarina poderão utilizar o FBA, serviço de logística da Amazon pelo qual os produtos são encaminhados ao centro de distribuição e a empresa fica responsável pelo armazenamento, separação, embalagem e envio dos pedidos. As mercadorias incluídas no programa também podem receber o selo Prime.

Segundo a Amazon, a nova estrutura faz parte da estratégia de redução dos prazos de entrega no país. Em seis anos de operação de varejo no Brasil, a companhia chegou a mais de 300 centros logísticos. Mais de 40 estão localizados no Sul.

A região conta agora com dois centros de distribuição da empresa: um no Rio Grande do Sul e o novo espaço no Paraná. Somente em 2025, a Amazon afirma ter investido mais de R$ 1,4 bilhão nos três estados sulistas.

"O novo centro de distribuição no Paraná representa muito mais do que uma expansão logística: ele movimenta a economia regional com geração de empregos diretos e indiretos e abre novas oportunidades de escala para os milhares de vendedores parceiros e PMEs alcançarem clientes por todo o Brasil. Com este centro de distribuição, ampliamos nossa capacidade de atender os clientes na região com mais agilidade, maior variedade de produtos e a experiência de compra que eles merecem. A parceria com a ID Logistics é fundamental nesse processo e, juntos, combinamos tecnologia de ponta e excelência operacional para acelerar nossas entregas e gerar oportunidades nas comunidades onde operamos”, afirma Ricardo Pagani, diretor de Operações da Amazon Brasil.