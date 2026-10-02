TRÂNSITO

Ambulância avança sinal vermelho sem sirene e causa acidente; Justiça determina indenização de R$ 10 mil

Turma Recursal concluiu que não houve comprovação do uso dos dispositivos sonoros e luminosos exigidos para a circulação da viatura em situação de emergência

Thais Borges

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 10:21

Ambulância avança sinal vermelho sem sirene e causa acidente; Justiça determina indenização de R$ 10 mil Crédito: Pexels

A 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) reconheceu a responsabilidade do Distrito Federal por um acidente provocado por uma ambulância que avançou o sinal vermelho sem utilizar os dispositivos sonoros e luminosos exigidos pela legislação. O colegiado manteve a obrigação de indenizar o motorista atingido, mas reduziu de R$ 19.170,56 para R$ 10 mil o valor da indenização por danos materiais. A decisão foi tomada por maioria e as informações são da assessoria do TJDFT.

Segundo o processo, o acidente aconteceu em junho de 2019, no cruzamento da Avenida L-2 Sul com uma via local da 602 Sul. O motorista relatou que iniciou a travessia depois que o semáforo abriu para seu veículo, quando foi atingido pela ambulância do Distrito Federal, que atravessou o sinal vermelho. A colisão provocou diversos danos ao automóvel.

No recurso, o Distrito Federal argumentou que a ambulância estava em atendimento de urgência e que o motorista do carro deveria ter dado preferência ao veículo de socorro. O governo também afirmou que a viatura utilizava os dispositivos sonoros e luminosos previstos no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Ao analisar o caso, a Turma Recursal concluiu que as provas apresentadas não confirmavam a versão do Distrito Federal. Os magistrados constataram que a ambulância não transportava paciente e que não havia comprovação de que a sirene e a sinalização luminosa estavam acionadas durante o deslocamento.

Segundo o colegiado, mesmo em situações de emergência, ambulâncias só podem utilizar prerrogativas especiais de circulação quando estiverem com os dispositivos obrigatórios acionados e forem conduzidas com os cuidados necessários para garantir a segurança no trânsito.

Os julgadores consideraram que o motorista da ambulância descumpriu as regras de circulação ao avançar o sinal vermelho sem verificar as condições do tráfego e sem comprovar o uso da sinalização obrigatória. Com isso, entenderam que a conduta do condutor da viatura foi responsável pelo acidente e que não ficou demonstrada culpa do motorista atingido.