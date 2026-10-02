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Amigos saem para pescar e são encontrados mortos com marcas de tiros após cinco dias desaparecidos

Corpos foram localizados no Lago de Itaipu, no Paraná

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 09:31

Rafael Rodrigo Hemsing e Jeferson Henrique Backes
Rafael Rodrigo Hemsing e Jeferson Henrique Backes Crédito: Reprodução

Dois amigos que desapareceram durante uma pescaria foram encontrados mortos, com marcas de tiros, no Lago de Itaipu, no Oeste do Paraná. Rafael Rodrigo Hemsing, de 34 anos, e Jeferson Henrique Backes, de 24, estavam desaparecidos havia cinco dias, segundo o TNOnline.

Eles saíram para pescar no sábado (26), na região de Entre Rios do Oeste, e pretendiam atravessar o reservatório até o lado paraguaio. Durante o passeio, deixaram de manter contato com os familiares. A embarcação usada pelos dois ainda não foi encontrada.

A Polícia Civil do Paraná investiga o duplo homicídio, mas não identificou suspeitos nem estabeleceu a motivação do crime. Segundo o delegado Anderson Carneiro de Santana, responsável pelo caso, os corpos passarão por perícia médica para confirmar as causas das mortes e reunir evidências para o inquérito.

As buscas do Corpo de Bombeiros começaram no fim de semana. Na segunda-feira (28), a corporação suspendeu as operações na água, e o caso passou para a investigação criminal da polícia.

Com a localização dos corpos, as buscas pelos desaparecidos foram encerradas. As autoridades continuam as diligências na região de fronteira para esclarecer as circunstâncias das mortes e localizar o barco.

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