CRIME

Amigos saem para pescar e são encontrados mortos com marcas de tiros após cinco dias desaparecidos

Corpos foram localizados no Lago de Itaipu, no Paraná

Carol Neves

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 09:31

Rafael Rodrigo Hemsing e Jeferson Henrique Backes Crédito: Reprodução

Dois amigos que desapareceram durante uma pescaria foram encontrados mortos, com marcas de tiros, no Lago de Itaipu, no Oeste do Paraná. Rafael Rodrigo Hemsing, de 34 anos, e Jeferson Henrique Backes, de 24, estavam desaparecidos havia cinco dias, segundo o TNOnline.

Eles saíram para pescar no sábado (26), na região de Entre Rios do Oeste, e pretendiam atravessar o reservatório até o lado paraguaio. Durante o passeio, deixaram de manter contato com os familiares. A embarcação usada pelos dois ainda não foi encontrada.

A Polícia Civil do Paraná investiga o duplo homicídio, mas não identificou suspeitos nem estabeleceu a motivação do crime. Segundo o delegado Anderson Carneiro de Santana, responsável pelo caso, os corpos passarão por perícia médica para confirmar as causas das mortes e reunir evidências para o inquérito.

As buscas do Corpo de Bombeiros começaram no fim de semana. Na segunda-feira (28), a corporação suspendeu as operações na água, e o caso passou para a investigação criminal da polícia.