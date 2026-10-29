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Anatel exigirá biometria facial em linhas de celular; veja prazos e evite suspensão

Regra será implantada a partir de 2027 e alcançará pessoas físicas e MEIs

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 07:16

Biometria no celular
Biometria no celular Crédito: Imagem gerada por IA

Quem usa celular terá de passar por uma verificação biométrica para cadastrar ou manter uma linha ativa. A exigência foi aprovada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e começará a ser implantada gradualmente em 2027, com validade para pessoas físicas e microempreendedores individuais (MEIs).

Para os usuários que ainda não tiverem feito a identificação, o prazo de regularização terminará em 31 de dezembro de 2028. A partir de janeiro de 2029, linhas com pendências poderão ser suspensas, após as notificações previstas na norma. Caso o cadastro continue irregular, poderá haver cancelamento.

Verdade sobre a biometria no INSS e o alerta contra golpes

O INSS desmentiu os boatos sobre o bloqueio de pagamentos por falta de biometria. por Divulgação/INSS
O INSS desmentiu os boatos sobre o A falsa informação gerou correria desnecessária e pânico entre aposentados nas redes sociais. por Crédito: Divulgação, INSS
Quem já recebe aposentadoria, pensão ou BPC vai continuar com o dinheiro na conta normalmente por INSS/Divulgação
Ninguém corre o risco de perder o benefício ativo por causa de documentos sem biometria. por (Foto: Ministério da Previdência Social/Gov.br)
As agências do INSS em todo o país não estão realizando nenhum tipo de mutirão biométrico. por Foto: Agência Brasil
Os postos de atendimento da Previdência Social não possuem estrutura para coletar impressões digitais. por Reprodução/ Agência Brasil
Ir até uma agência apenas para cadastrar a biometria é perda de tempo e gera filas desnecessárias. por Foto: Arquivo/Âncora1
A exigência de biometria vale exclusivamente para quem for solicitar um benefício novo a partir de agora. por Marcello Casal Jr./Arquivo Agência Brasil
A coleta de fotos e impressões digitais não é feita nas unidades do INSS. por Crédito: Reprodução, FDR
O cadastro biométrico ocorre apenas quando o cidadão emite ou renova documentos oficiais de identidade. por Divulgação
A captação de dados biométricos é feita em órgãos como o Detran, postos de identificação civil e TRE. por (Ilustração, IA, gemini)
Emitir a nova Carteira de Identidade Nacional ou a CNH já inclui o registro da biometria necessária. por (Ilustração, IA, gemini)
A falta de biometria não interfere e nem impede a realização da Prova de Vida dos segurados. por (Ilustração, IA, gemini)
O INSS faz a comprovação de vida de forma automática cruzando dados de órgãos públicos e do SUS. por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Criminosos estão aproveitando o boato para enviar links falsos e tentar roubar dados de aposentados. por INSS
O INSS nunca envia mensagens de texto ou links pedindo confirmação de biometria ou senhas. por Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Em caso de qualquer dúvida, utilize sempre o aplicativo oficial Meu INSS ou ligue para a Central 135. por Foto: Reprodução
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O INSS desmentiu os boatos sobre o bloqueio de pagamentos por falta de biometria. por Divulgação/INSS

A medida busca combater a habilitação de linhas com informações falsas ou dados de outras pessoas, segundo a Anatel. Para confirmar a identidade do usuário, as operadoras deverão exigir reconhecimento facial com prova de vida, recurso que verifica a presença de uma pessoa real diante da câmera.

A identificação também envolverá a comparação com registros biométricos já existentes em bases públicas ou mantidas por fornecedores privados. O atendimento deverá estar disponível nas lojas e nos canais digitais oficiais das empresas, como sites e aplicativos.

Quando a biometria passará a ser exigida?

As operadoras terão prazos distintos para implantar o procedimento, de acordo com o serviço:

  • Até 30 de setembro de 2027: novas ativações de linhas pré-pagas;
  • Até 31 de dezembro de 2027: novas ativações de linhas pós-pagas, portabilidade, troca de chip e alterações cadastrais ou contratuais solicitadas pelo consumidor;
  • Até 31 de dezembro de 2028: regularização dos usuários que ainda não tiverem passado pela validação.

A norma prevê alternativas para os casos em que a identificação biométrica não puder ser concluída. Também exige mecanismos de proteção dos dados pessoais, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

As obrigações estão na Norma Técnica GT-SEG.2026.11, expedida pela Superintendência de Planejamento e Regulamentação da Anatel. O texto foi desenvolvido pelo Subgrupo Técnico de Enfrentamento de Fraudes e Golpes e recebeu aprovação por consenso do Grupo Técnico de Suporte à Segurança Pública da agência.

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