MUDANÇA

Anatel exigirá biometria facial em linhas de celular; veja prazos e evite suspensão

Regra será implantada a partir de 2027 e alcançará pessoas físicas e MEIs

Carol Neves

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 07:16

Biometria no celular Crédito: Imagem gerada por IA

Quem usa celular terá de passar por uma verificação biométrica para cadastrar ou manter uma linha ativa. A exigência foi aprovada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e começará a ser implantada gradualmente em 2027, com validade para pessoas físicas e microempreendedores individuais (MEIs).

Para os usuários que ainda não tiverem feito a identificação, o prazo de regularização terminará em 31 de dezembro de 2028. A partir de janeiro de 2029, linhas com pendências poderão ser suspensas, após as notificações previstas na norma. Caso o cadastro continue irregular, poderá haver cancelamento.

Verdade sobre a biometria no INSS e o alerta contra golpes 1 de 17

A medida busca combater a habilitação de linhas com informações falsas ou dados de outras pessoas, segundo a Anatel. Para confirmar a identidade do usuário, as operadoras deverão exigir reconhecimento facial com prova de vida, recurso que verifica a presença de uma pessoa real diante da câmera.

A identificação também envolverá a comparação com registros biométricos já existentes em bases públicas ou mantidas por fornecedores privados. O atendimento deverá estar disponível nas lojas e nos canais digitais oficiais das empresas, como sites e aplicativos.

Quando a biometria passará a ser exigida?

As operadoras terão prazos distintos para implantar o procedimento, de acordo com o serviço:

Até 30 de setembro de 2027 : novas ativações de linhas pré-pagas;

: novas ativações de linhas pré-pagas; Até 31 de dezembro de 2027 : novas ativações de linhas pós-pagas, portabilidade, troca de chip e alterações cadastrais ou contratuais solicitadas pelo consumidor;

: novas ativações de linhas pós-pagas, portabilidade, troca de chip e alterações cadastrais ou contratuais solicitadas pelo consumidor; Até 31 de dezembro de 2028: regularização dos usuários que ainda não tiverem passado pela validação.

A norma prevê alternativas para os casos em que a identificação biométrica não puder ser concluída. Também exige mecanismos de proteção dos dados pessoais, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).