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Andrei Rodrigues desiste de participar de evento da PF e é defendido por nº 2

Ministro do STF André Mendonça pediu afastamento do diretor-geral da Polícia Federal (PF) e pegou a cúpula do órgão de surpresa

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 11:41

andrei rodrigues
Andrei Rodrigues Crédito: José Cruz/Agência Brasil

A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça pelo afastamento do diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Passos Rodrigues, pegou a cúpula do órgão de surpresa e provocou uma confusão em uma cerimônia da corporação na manhã desta terça-feira (8). Andrei acabou escalando para substituí-lo o número 2 da PF, o diretor-executivo William Murad, que fez uma defesa do trabalho da corporação e disse que o diretor-geral tinha a "total confiança" da equipe.

"Não nos deixaremos abalar por ataques, venham de onde vier, e aqui reafirmamos e reafirmo a nossa total confiança na direção-geral e no diretor-geral da Polícia Federal Andrei Rodrigues. o momento exige serenidade, mas saberemos atravessar essa tempestade, como tantas vezes o fizemos", afirmou Murad.

8 curiosidades da Lei 15.480 que destina parte do dinheiro das bets à Polícia Federal

O dinheiro das bets muda de endereço: a lei não cria um novo imposto nem aumenta a tributação das apostas. Ela apenas muda a destinação de uma parte da arrecadação: recursos que antes iam para a seguridade social passam a abastecer o Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades-Fim da Polícia Federal (Funapol) por Divulgação
O repasse será escalonado até 2028: a Polícia Federal não receberá os 3% imediatamente. A transferência será gradual: 1% da arrecadação das bets em 2026, 2% em 2027 e 3% a partir de 2028 por Divulgação/Polícia Federal
A PF poderá receber até R$ 200 milhões ainda este ano: além da fatia das bets, a lei autoriza o governo federal a fazer um aporte extraordinário de até R$ 200 milhões ao Funapol em 2026, utilizando recursos livres do Tesouro Nacional por Divulgação
Cai um limite que existia desde 1997: antes da nova lei, havia um teto para o uso de recursos do Funapol em despesas como auxílio-saúde e indenizações. Com a sanção, esse limite deixa de existir, dando mais flexibilidade para o uso do fundo nessas finalidades por Divulgação
A lei também beneficia outras forças federais: embora o dinheiro das bets seja destinado ao Funapol, a norma determina que o Ministério da Justiça e Segurança Pública estenda o custeio da assistência à saúde aos servidores da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Penal Federal. Já a remuneração por atividades extraordinárias dessas corporações dependerá de outra legislação por Divulgação
O dinheiro não poderá ser usado para qualquer despesa da PF: embora o Funapol tenha diversas finalidades, a lei especifica que os recursos provenientes das bets serão destinados ao custeio da assistência à saúde dos servidores, ao pagamento por atividades extraordinárias e às demais despesas autorizadas para o fundo. Ou seja, a verba tem destinação definida e não entra como um recurso totalmente livre por Divulgação
A lei nasceu da Medida Provisória 1.348/2026, editada pelo governo em abril. Como toda MP, ela passou a produzir efeitos imediatamente, mas precisou ser aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado para se tornar lei definitiva por Reprodução/Polícia Federal
Desde a regulamentação do setor, a arrecadação das apostas já era distribuída entre diferentes áreas, como seguridade social, educação, esporte e segurança pública. Com a Lei 15.480, a Polícia Federal ganha uma participação fixa nessa divisão, ampliando o número de destinos previstos para os recursos gerados pelo mercado de apostas por Arquivo Agência Brasil
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O dinheiro das bets muda de endereço: a lei não cria um novo imposto nem aumenta a tributação das apostas. Ela apenas muda a destinação de uma parte da arrecadação: recursos que antes iam para a seguridade social passam a abastecer o Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades-Fim da Polícia Federal (Funapol) por Divulgação

Andrei tinha confirmado a presença no evento de abertura do curso de formação dos agentes da PF, que tinha início previsto para as 9h.

Ele já estava a caminho da Academia Nacional de Polícia Federal quando tomou conhecimento da decisão de Mendonça, proferida pouco antes do início da cerimônia.

Andrei, então, reuniu-se com sua equipe mais próxima para definir como proceder. O chefe afastado da PF, então, desistiu de participar da cerimônia e escalou para a missão o seu número dois na PF, William Murad, diretor-executivo, que permanece no cargo.

A cúpula da PF classificou, em conversa com interlocutores, a decisão como "política" e disse que o sentimento era de "revolta e indignação".

Ao discursar no evento, Murad saiu em defesa de Andrei Rodrigues e criticou tentativas de "usurpação" das atribuições da PF. Em relatórios de inteligência divulgados na semana passada, a Polícia Federal acusa o ministro André Mendonça de interferir indevidamente no andamento das investigações.

Murad afirmou aos recém-ingressos no curso de formação de agentes da PF que o trabalho da corporação era técnico e imparcial. Disse, ainda, que o dever deles era de "defender a nossa instituição de ataques e tentativas de usurpação das nossas atribuições".

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