Animais em condomínios poderão circular normalmente em áreas comuns; entenda lei

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Esther Morais
Publicado em 18 de agosto de 2026 às 08:45
Animais domésticos poderão circular livremente pelas áreas comuns de condomínios caso seja aprovado o Projeto de Lei 1.711/25. O texto altera o Código Civil e prevê a circulação dos animais desde que estejam sob responsabilidade de um cuidador. A proposta também impede que normas condominiais proíbam a presença dos animais, inclusive em elevadores de serviço e escadas.
O projeto foi aprovado pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados. A proposta tramita em caráter conclusivo e ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.
Cachorros com as mordidas mais fortes, em ordem crescente
O colegiado acolheu o parecer favorável do relator, deputado Chico Alencar (Psol-RJ), ao projeto apresentado pelo deputado Célio Studart (PSD-CE). Segundo o relator, a medida busca evitar proibições consideradas arbitrárias e reduzir conflitos entre moradores.
Conforme Chico Alencar, a proposta “não fragiliza direitos de terceiros”, pois mantém a possibilidade de gestão das áreas comuns para garantir segurança, higiene e sossego.
Atualmente, o Código Civil garante ao condômino o uso das áreas comuns, mas não estabelece uma regra específica sobre a circulação de animais nesses espaços.