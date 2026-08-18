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Animais em condomínios poderão circular normalmente em áreas comuns; entenda lei

Norma altera o Código Civil, que atualmente não estabelece regra específica sobre o tema

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 08:45

Animais em condomínios poderão circular normalmente em áreas comuns; entenda lei Crédito: Marcel Ávila/Prefeitura de Pelotas-RS Fonte: Agência Câmara de Notícias

Animais domésticos poderão circular livremente pelas áreas comuns de condomínios caso seja aprovado o Projeto de Lei 1.711/25. O texto altera o Código Civil e prevê a circulação dos animais desde que estejam sob responsabilidade de um cuidador. A proposta também impede que normas condominiais proíbam a presença dos animais, inclusive em elevadores de serviço e escadas.

O projeto foi aprovado pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados. A proposta tramita em caráter conclusivo e ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Cachorros com as mordidas mais fortes, em ordem crescente

Pastor-da-Ásia-Central, 500 PSI por Kara Yulduz / kara-yulduz.com / Wikimedia Commons
Presa Canario, 540 PSI por ReyGladiador / Wikimedia Commons
Mastim Tibetano, 550 PSI por Svenska Mässan / Wikimedia Commons
Pastor-do-Cáucaso, 550 PSI por Pleple2000 / Wikimedia Commons
Mastim Inglês, 552 PSI por Mario Badilla / Wikimedia Commons
Black Russian Terrier, 556 PSI por Seongbin Im / Wikimedia Commons
Tosa Inu, 556 PSI por Томасина / Wikimedia Commons
Dogue de Bordeaux, 556 PSI por spaceodissey / Wikimedia Commons
Cane Corso, 700 PSI por Juan Manuel Morato / Wikimedia Commons
Pastor-da-Anatólia, 743 PSI por Bebekve / Wikimedia Commons
1 de 10
Pastor-da-Ásia-Central, 500 PSI por Kara Yulduz / kara-yulduz.com / Wikimedia Commons

O colegiado acolheu o parecer favorável do relator, deputado Chico Alencar (Psol-RJ), ao projeto apresentado pelo deputado Célio Studart (PSD-CE). Segundo o relator, a medida busca evitar proibições consideradas arbitrárias e reduzir conflitos entre moradores.

Conforme Chico Alencar, a proposta “não fragiliza direitos de terceiros”, pois mantém a possibilidade de gestão das áreas comuns para garantir segurança, higiene e sossego.

Atualmente, o Código Civil garante ao condômino o uso das áreas comuns, mas não estabelece uma regra específica sobre a circulação de animais nesses espaços.

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