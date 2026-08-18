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Animais em condomínios poderão circular normalmente em áreas comuns; entenda lei

Norma altera o Código Civil, que atualmente não estabelece regra específica sobre o tema

Esther Morais

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 08:45

Animais em condomínios poderão circular normalmente em áreas comuns; entenda lei Crédito: Marcel Ávila/Prefeitura de Pelotas-RS Fonte: Agência Câmara de Notícias

Animais domésticos poderão circular livremente pelas áreas comuns de condomínios caso seja aprovado o Projeto de Lei 1.711/25. O texto altera o Código Civil e prevê a circulação dos animais desde que estejam sob responsabilidade de um cuidador. A proposta também impede que normas condominiais proíbam a presença dos animais, inclusive em elevadores de serviço e escadas.

O projeto foi aprovado pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados. A proposta tramita em caráter conclusivo e ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Cachorros com as mordidas mais fortes, em ordem crescente 1 de 10

O colegiado acolheu o parecer favorável do relator, deputado Chico Alencar (Psol-RJ), ao projeto apresentado pelo deputado Célio Studart (PSD-CE). Segundo o relator, a medida busca evitar proibições consideradas arbitrárias e reduzir conflitos entre moradores.

Conforme Chico Alencar, a proposta “não fragiliza direitos de terceiros”, pois mantém a possibilidade de gestão das áreas comuns para garantir segurança, higiene e sossego.