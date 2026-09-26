CONDENAÇÃO

Antes de ser presa, ‘Mãe Loira do Funk’ deixou vídeo em que acusa ex-marido de ameaças: ‘Eu poderia estar morta’

Verônica Costa foi condenada a 10 anos e 8 meses por tortura e cárcere privado contra Márcio Costa; em gravação, ex-vereadora afirma que Justiça ignorou denúncias que teria feito contra o ex-companheiro

Perla Ribeiro

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 10:33

Verônica Costa Crédito: Divulgação

Presa na última quinta-feira (24), a empresária e ex-vereadora do Rio Verônica Costa, conhecida como “Mãe Loira do Funk”, deixou um vídeo gravado em que relata supostos episódios de violência e ameaças atribuídos ao ex-marido, Márcio Costa. A gravação foi publicada nas redes sociais da ex-parlamentar antes de sua prisão. Verônica foi condenada a 10 anos e 8 meses de prisão por tortura e cárcere privado contra Márcio. O crime ocorreu em 2011, em uma residência na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A defesa da ex-vereadora contesta a condenação e pediu uma revisão criminal.

No vídeo, Verônica afirma que teria sido ameaçada pelo ex-marido e diz que chegou a viver uma relação que classificou como “estupidamente violenta”. “Eu muito debilitada, só quem teve depressão vai me entender, até chegar um dia que ele pegou uma arma e fez roleta-russa na minha cabeça. Ele falou assim pra mim: ‘Eu já vi muitos artistas morrendo, vão falar da Mãe Loira por uma semana, depois você vai cair no esquecimento’”, afirmou.

Verônica Costa, a 'Mãe Loira' do funk 1 de 9

Na gravação, ela também questiona a existência de provas técnicas que, segundo sua versão, sustentariam a condenação. “Não existem provas técnicas que sustentem minha prisão 15 anos depois do ocorrido”, disse. Verônica ainda afirmou que teria procurado a Justiça para denunciar as supostas ameaças e que essas informações não teriam sido consideradas no processo que resultou em sua condenação. “Tenho essa dor. Eu posso ser presa porque a Justiça entendeu que eu torturei esse homem. A Justiça não teve o entendimento de ver a minha ficha, porque está no processo a denúncia da arma na minha cabeça. Isso foi ignorado”, declarou.

Entenda a condenação

Segundo a investigação da Polícia Civil, em fevereiro de 2011, quando Verônica e Márcio eram casados, quatro pessoas ligadas à ex-vereadora teriam ido até a residência do casal e, por determinação dela, amarrado o homem no banheiro. Em entrevista ao GLOBO em 2019, Márcio relatou que teve os pulsos e os pés amarrados com correntes, corda e cadeado. Ele também afirmou que teve os olhos e a boca vendados e sofreu agressões.

“Me bateram. Jogaram um produto químico no meu corpo. Não sei se era gasolina ou querosene. Ficaram ameaçando colocar fogo no meu corpo”, relatou na ocasião. Márcio também afirmou que deixou o Brasil após o episódio por medo de novos ataques. Após o crime, Verônica acusou o então marido de ser usuário de drogas e de ter entrado na casa dela sem autorização para levar objetos. Um laudo apresentado por Márcio à polícia em março de 2011 apontou resultado negativo para maconha e cocaína em seu sangue. Ele também negou ter retirado objetos da residência. Verônica sempre negou ter torturado o ex-marido.

A condenação atual ocorreu após recurso do Ministério Público contra a sentença de primeira instância, que havia estabelecido pena de cinco anos e dez meses. O caso foi julgado pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Após a prisão, a nova defesa de Verônica pediu revisão criminal e citou, entre outros pontos, uma medida protetiva que teria sido negada em 2010.

Na quinta-feira (24), policiais da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter) procuraram Verônica em um imóvel no Recreio dos Bandeirantes, mas ela não foi encontrada no local. Os agentes também fizeram buscas em endereços ligados à ex-parlamentar na Barra da Tijuca e em Jacarepaguá.