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Antigo PIS/Pasep: novo lote de dinheiro esquecido começa a ser pago hoje (25)

Veja quem tem direito ao ressarcimento, como consultar os valores e as datas dos próximos pagamentos

Esther Morais

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 07:00

PIS/PASEP Crédito: Foto: Reprodução

Trabalhadores que têm valores esquecidos no antigo fundo PIS/Pasep começam a receber, nesta sexta-feira (25), um novo lote de ressarcimentos. Nesta rodada, estão incluídas as pessoas que solicitaram o resgate até o dia 31 de agosto. A consulta aos valores pode ser feita pelo site Repis Cidadão ou pelo aplicativo do FGTS.

Quem solicitar o ressarcimento até quarta-feira (30) receberá o dinheiro no dia 26 de outubro. O pedido pode ser feito nas agências da Caixa ou pelo aplicativo do FGTS. Após a solicitação, o valor é depositado diretamente na conta bancária ou na poupança social.

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Segundo o governo, o saldo médio disponível para saque é de cerca de R$ 2,8 mil por pessoa. O valor, porém, varia de acordo com o período trabalhado e o salário recebido na época. Os valores são corrigidos pela inflação.

Para consultar se há dinheiro disponível, o trabalhador deve acessar o site Repis Cidadão, entrar com uma conta gov.br e informar o NIS do beneficiário. O número corresponde ao mesmo utilizado no PIS e pode ser encontrado em diferentes documentos e sistemas.

O antigo fundo PIS/Pasep era destinado a trabalhadores com carteira assinada e servidores públicos que trabalharam entre 1971 e 1988. Esse fundo não deve ser confundido com o abono salarial PIS/Pasep pago atualmente.