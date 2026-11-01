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Anvisa aprova cinco novas canetas de GLP-1 para tratamento de diabetes e obesidade

Medicamentos utilizam liraglutida e semaglutida como princípios ativos

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 14:15

Two injectors dosing pens for subcutaneous injection of antidiabetic medication or anti-obesity medication hovering over a blue background. Yellow measuring tape around the injectors. antidiabetic
Two injectors dosing pens for subcutaneous injection of antidiabetic medication or anti-obesity medication hovering over a blue background. Yellow measuring tape around the injectors. antidiabetic Crédito: Alones/Shutterstock

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, na última quinta-feira (29), o registro de cinco novas canetas de GLP-1. Dos medicamentos autorizados, três são indicados para o tratamento do diabetes e dois para o tratamento da obesidade.

As novas opções utilizam liraglutida ou semaglutida como princípio ativo.

Confira os medicamentos aprovados e suas respectivas indicações:

Saiba quais são as cinco novas canetas emagrecedoras aprovadas pela Anvisa em 29 de outubro

Aribet (liraglutida): indicado para o tratamento do diabetes. O registro foi concedido à Farma Vision Importação e Exportação de Medicamentos Ltda., com fabricação pela empresa indiana Biocon por Reprodução
Lyrza (liraglutida): indicado para o tratamento da obesidade, associado à prática de exercícios físicos e a mudanças na alimentação. O registro foi concedido à Farma Vision Importação e Exportação de Medicamentos Ltda., com fabricação pela empresa indiana Biocon por Reprodução
Wylovol (liraglutida): indicado para o tratamento da obesidade, em conjunto com exercícios físicos e mudanças na alimentação. O registro foi concedido à Farma Vision Importação e Exportação de Medicamentos Ltda., com fabricação pela empresa indiana Biocon. por Reprodução
Embeltah (semaglutida): indicado para o tratamento do diabetes. O registro foi concedido à Dr. Reddy's Farmacêutica do Brasil Ltda., com fabricação pela empresa indiana OneSource Specialty por Reprodução
Sevema (semaglutida): indicado para o tratamento do diabetes. O registro foi concedido à Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A., com fabricação pela empresa indiana OneSource Specialty por Alones/Shutterstock
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Aribet (liraglutida): indicado para o tratamento do diabetes. O registro foi concedido à Farma Vision Importação e Exportação de Medicamentos Ltda., com fabricação pela empresa indiana Biocon por Reprodução

Com os cinco registros publicados nesta quinta-feira (29), a Anvisa chegou a 20 canetas de GLP-1 aprovadas em 2026.

A priorização da análise de medicamentos à base de semaglutida e liraglutida começou em agosto de 2025, após solicitação do Ministério da Saúde. A iniciativa busca beneficiar o Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (Ceis), além de contribuir para o abastecimento do mercado nacional.

O processo resultou na publicação do Edital de Chamamento 12/2025, que estabeleceu a priorização das análises desses medicamentos.

A lista completa das autorizações pode ser consultada na Resolução 4.244/2026, publicada no Diário Oficial da União (DOU).

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