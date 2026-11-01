20 JÁ FORAM APROVADAS

Anvisa aprova cinco novas canetas de GLP-1 para tratamento de diabetes e obesidade

Medicamentos utilizam liraglutida e semaglutida como princípios ativos

Thais Borges

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 14:15

Two injectors dosing pens for subcutaneous injection of antidiabetic medication or anti-obesity medication hovering over a blue background. Yellow measuring tape around the injectors. antidiabetic Crédito: Alones/Shutterstock

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, na última quinta-feira (29), o registro de cinco novas canetas de GLP-1. Dos medicamentos autorizados, três são indicados para o tratamento do diabetes e dois para o tratamento da obesidade.

As novas opções utilizam liraglutida ou semaglutida como princípio ativo.

Confira os medicamentos aprovados e suas respectivas indicações:

Saiba quais são as cinco novas canetas emagrecedoras aprovadas pela Anvisa em 29 de outubro 1 de 5

Com os cinco registros publicados nesta quinta-feira (29), a Anvisa chegou a 20 canetas de GLP-1 aprovadas em 2026.

A priorização da análise de medicamentos à base de semaglutida e liraglutida começou em agosto de 2025, após solicitação do Ministério da Saúde. A iniciativa busca beneficiar o Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (Ceis), além de contribuir para o abastecimento do mercado nacional.

O processo resultou na publicação do Edital de Chamamento 12/2025, que estabeleceu a priorização das análises desses medicamentos.