BOAS PRÁTICAS

Anvisa autoriza retomada da fabricação de produtos de limpeza da Unilever

Produção estava suspensa desde setembro após inspeção identificar falhas nas boas práticas de fabricação da unidade

Elaine Sanoli

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 22:41

Unilever Crédito: Reprodução

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou, nesta terça-feira (6), a fabricação de todos os produtos de limpeza na unidade da Unilever localizada em Vinhedo, no interior de São Paulo. A produção havia sido suspensa no dia 2 de setembro, após uma inspeção identificar falhas nas boas práticas de fabricação. A empresa é dona de marcas de produtos de limpeza como Omo, Cif e Comfort, além de itens de cuidados pessoais, a exemplo de Dove, Rexona e Seda.



A liberação ocorreu após uma nova inspeção sanitária, realizada entre 29 de setembro e a última quinta-feira (1º), que constatou a correção das irregularidades identificadas anteriormente.

Uma inspeção realizada pela Anvisa, em conjunto com o Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo e a Vigilância Sanitária do Município de Vinhedo, entre os dias 24 e 28 de agosto, havia identificado falhas nas Boas Práticas de Fabricação (BPF) da unidade. As BPF são requisitos que as empresas devem cumprir para garantir sistemas adequados de controle de qualidade durante a produção.