Anvisa autoriza retomada da fabricação de produtos de limpeza da Unilever

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Elaine Sanoli
Publicado em 6 de outubro de 2026 às 22:41
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou, nesta terça-feira (6), a fabricação de todos os produtos de limpeza na unidade da Unilever localizada em Vinhedo, no interior de São Paulo. A produção havia sido suspensa no dia 2 de setembro, após uma inspeção identificar falhas nas boas práticas de fabricação. A empresa é dona de marcas de produtos de limpeza como Omo, Cif e Comfort, além de itens de cuidados pessoais, a exemplo de Dove, Rexona e Seda.
A liberação ocorreu após uma nova inspeção sanitária, realizada entre 29 de setembro e a última quinta-feira (1º), que constatou a correção das irregularidades identificadas anteriormente.
Uma inspeção realizada pela Anvisa, em conjunto com o Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo e a Vigilância Sanitária do Município de Vinhedo, entre os dias 24 e 28 de agosto, havia identificado falhas nas Boas Práticas de Fabricação (BPF) da unidade. As BPF são requisitos que as empresas devem cumprir para garantir sistemas adequados de controle de qualidade durante a produção.
Diante das irregularidades encontradas, a Anvisa publicou a Resolução nº 3.443/2026, que suspendeu preventivamente a fabricação de saneantes na unidade. Com a constatação de que as não conformidades foram corrigidas, a produção foi liberada.