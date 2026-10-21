SAÚDE

Anvisa determina recolhimento de produtos para unhas que prometem eliminar fungos e bactérias

Produtos foram registrados como cosméticos, mas apresentavam alegações terapêuticas de combate a fungos e bactérias, o que é proibido pela legislação

Elaine Sanoli

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 20:10

Anvisa determina recolhimento de produtos para unhas que prometem eliminar fungos e bactérias Crédito: Reprodução

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quarta-feira (21), o recolhimento de produtos para unhas fabricados pela empresa SDK Indústria de Cosméticos Ltda. que apresentam alegações terapêuticas indevidas em seus rótulos.

A medida atinge todos os produtos da fabricante que contenham a informação “regenerador de unhas, elimina 99% dos fungos e bactérias” na embalagem.

Segundo a Anvisa, os itens foram regularizados como cosméticos, apesar de apresentarem indicações de tratamento contra fungos e bactérias. Esse tipo de alegação terapêutica não é permitido para produtos classificados como cosméticos, conforme estabelece a Lei nº 6.360/1976.

A determinação foi publicada por meio da Resolução nº 4.140/2026, no Diário Oficial da União (DOU).