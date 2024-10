SAÚDE

Anvisa divulga propostas de advertência para derivados do tabaco

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou as propostas de imagens de advertência sanitária para embalagens de produtos fumígenos derivados do tabaco e para expositores e mostruários do produto em pontos de venda. As propostas serão apresentadas em audiência pública agendada para a próxima sexta-feira (18).