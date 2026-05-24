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Anvisa fecha produção irregular de substância usada em canetas emagrecedoras após fiscalização

Empresa não possuía autorização para manipulação da substância

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 24 de maio de 2026 às 18:10

basra, iraq - July 9, 2023: photo of Mounjaro Weight Loss Pen
Tirzepatida é o prinicípio ativo do Mounjaro Crédito: Shutterstock

Após uma fiscalização, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) interditou a produção de unidades de tirzepatida, princípio ativo do Mounjaro, utilizada no em fábricas de uma empresa no Tocantins e no Distrito Federal. Segundo a agência, a empresa não tem autorização para manipular agonistas do receptor de GLP-1. A interdição foi anunciada na última sexta-feira (22).

Foram inspecionadas duas unidades da empresa Nutromni, que atua exclusivamente na manipulação de produtos de nutrição parenteral, administrados na forma de solução líquida diretamente na corrente sanguínea.

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Durante a operação, foi confirmada, por meio de ordens de manipulação, a produção de aproximadamente 6 mil unidades de preparações com tirzepatida. Entretanto, os estoques físicos correspondentes aos produtos não foram localizados nas unidades inspecionadas.

Além disso, durante a inspeção, não foi apresentada comprovação da realização de todos os ensaios necessários para assegurar a qualidade das preparações manipuladas. Sem esses ensaios, não é possível, por exemplo, descartar a possibilidade de contaminação biológica, ou seja, por microrganismos como bactérias e fungos, o que expõe os consumidores a reações graves.

Diante dos achados da fiscalização, foi determinada a interdição da manipulação de produtos com tirzepatida pela empresa. As equipes técnicas seguem avaliando a documentação coletada e as informações obtidas durante a ação, o que pode resultar na adoção de outras medidas sanitárias.

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