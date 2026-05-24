SAÚDE

Anvisa fecha produção irregular de substância usada em canetas emagrecedoras após fiscalização

Empresa não possuía autorização para manipulação da substância

Elaine Sanoli

Publicado em 24 de maio de 2026 às 18:10

Tirzepatida é o prinicípio ativo do Mounjaro Crédito: Shutterstock

Após uma fiscalização, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) interditou a produção de unidades de tirzepatida, princípio ativo do Mounjaro, utilizada no em fábricas de uma empresa no Tocantins e no Distrito Federal. Segundo a agência, a empresa não tem autorização para manipular agonistas do receptor de GLP-1. A interdição foi anunciada na última sexta-feira (22).

Foram inspecionadas duas unidades da empresa Nutromni, que atua exclusivamente na manipulação de produtos de nutrição parenteral, administrados na forma de solução líquida diretamente na corrente sanguínea.

Canetas emagrecedoras têm efeitos colaterais como hemorroidas e perda de cabelo 1 de 7

Durante a operação, foi confirmada, por meio de ordens de manipulação, a produção de aproximadamente 6 mil unidades de preparações com tirzepatida. Entretanto, os estoques físicos correspondentes aos produtos não foram localizados nas unidades inspecionadas.

Além disso, durante a inspeção, não foi apresentada comprovação da realização de todos os ensaios necessários para assegurar a qualidade das preparações manipuladas. Sem esses ensaios, não é possível, por exemplo, descartar a possibilidade de contaminação biológica, ou seja, por microrganismos como bactérias e fungos, o que expõe os consumidores a reações graves.