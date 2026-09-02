Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Anvisa interdita água mineral por conter coliformes

Produto não deve ser consumido ou comercializado até novos testes

  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Agência Brasil

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 12:56

Produto é fabricado pela GEPF Agroindústria Ltda, localizada em Engenheiro Paulo de Frontin (RJ)
Produto é fabricado pela GEPF Agroindústria Ltda, localizada em Engenheiro Paulo de Frontin (RJ) Crédito: Água Vitoriosa/Divulgação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quarta-feira (2), a interdição cautelar da água mineral sem gás da marca Vitoriosa.

Laudo emitido pelo Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (CRF/RJ) detectou resultado insatisfatório no ensaio microbiológico, com detecção de coliformes totais em 250ml do produto.

O produto não deve ser consumido ou comercializado até que seja comprovada a sua segurança.

O produto é fabricado pela GEPF Agroindústria Ltda, localizada em Engenheiro Paulo de Frontin (RJ), com o número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ): 08.144.303/0001-90.

A Resolução 3.441/2026 que determina a interdição cautelar foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira.

Proteção da saúde

A agência reguladora esclarece que a medida preventiva e temporária tem o objetivo de proteger a saúde da população e permanecerá vigente enquanto são realizados novos testes, provas, análises ou outras providências requeridas para a investigação e a conclusão do caso.

A Agência Brasil entrou em contato com a GEPF Agroindústria Ltda. e aguarda posicionamento da empresa.

Tags:

Anvisa Água Mineral

Mais recentes

Imagem - Pessoas que enviam mensagens escritas em vez de áudios demonstram mais cuidado e controle ao se comunicar, explica psicologia

Pessoas que enviam mensagens escritas em vez de áudios demonstram mais cuidado e controle ao se comunicar, explica psicologia
Imagem - Banco terá de devolver quase R$ 100 mil após celular de cliente ser furtado e dinheiro ser movimentado por terceiros

Banco terá de devolver quase R$ 100 mil após celular de cliente ser furtado e dinheiro ser movimentado por terceiros
Imagem - Anac suspende integralmente as operações da Total Linhas Aéreas, que atende Correios

Anac suspende integralmente as operações da Total Linhas Aéreas, que atende Correios